Готовится в вакуумном пакете. Что можно заказать в службе доставки еды и соответствует ли цена качеству?
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Расскажите, какие блюда сейчас у вас пользуются популярностью? Что чаще заказывают?
Елена Кулага, администратор в сфере доставки еды:
Вы знаете, ассортимент широкий сейчас вообще. В принципе, на любой вкус. Кто-то любит больше мясные, тот кушает, заказывает.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Нет чего-то такого в тренде?
Елена Кулага:
Тренд сейчас появляется – конечно, здоровое питание. Сейчас все больше за здоровое питание, поэтому у нас вот есть, широкое распространение вообще получает приготовление: су-вид, называется. Вот кто не знает, что такое су-вид – это готовка в вакууме. В водяной бане – это способ приготовления пищи. Причем процесс идет при низких температурах, готовится в вакуумном пакетике – все завакуумированное – и в течение довольно длительного времени. При этом сохраняются все питательные вещества, которые содержатся в продукте. Те же овощи можно, мясо. Завакуумировал, и потом уже пакетик этот можно довольно долгое время еще хранить в холодильнике, или же если ты захотел вот сейчас – все сразу же покушал. А еще бывает, хочется жареной все равно корочки – тоже можно потом еще и обжарить.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Тенденция к тому, что сейчас люди все чаще и больше прибегают к вашим услугам, она связана с чем? Пандемия, может быть, тоже сказалась?
Елена Кулага:
Вот, кстати, и пандемия тоже сыграла роль.
Татьяна Савчик:
Тогда увеличился спрос заказов?
Елена Кулага:
Да, вот особенно на дом когда, не в офисы даже. А вот на дом некоторые люди, в силу того, что на изоляции, допустим, находятся и не хотят выходить. Понятное дело, из магазина продукты привезут. Состояние не очень такое, чтобы готовить, к плите становиться самому. Поэтому у нас такие заказы есть, которые именно доставка на дом. Обед полностью можно: первое, второе и компот.
Татьяна Савчик:
Количество заказов зависит, например, от времени суток? Мы поняли что, как только обеденное время, все сразу просыпаются.
Елена Кулага:
Время суток – нет. У нас, как правило, все к обеденному времени заказывают, потому что большинство заказов, естественно, в офисы.
Татьяна Савчик:
А сезон как-то сказывается?
Елена Кулага:
Сезон – нет, как-то я бы не сказала.
Татьяна Савчик:
Летом тоже?
Елена Кулага:
Да.
Елена Кругликова:
Я не думаю, что женщина будет каждый день пользоваться доставкой еды и всегда мужа кормить одним и тем же, одной и той же компании.
Алеся Лакина:
Нет, мне кажется, огромное разнообразие есть заказных блюд. Но это, мне кажется, дорого. Гораздо дороже, чем приготовить самому.
Елена Кулага:
Сейчас очень большое распространение это все получает, доставка именно еды. То есть растет конкуренция. Соответственно, как бы уже смотришь, чтобы заказывали у тебя, а не у конкурентов. То ты уже, естественно, держишь и цену, и за качество тоже отвечаешь, конечно. Потому что закажут сегодня у тебя, закажут завтра у кого-то еще. Клиентов лишаться не хочется.
Елена Кругликова:
Мне кажется, что доставка еды еще и спасает нас от спонтанных покупок в супермаркете на голодный желудок.
Елена Кулага:
На голодный желудок – это ужасно. По опыту мы, наверное, все знаем, когда голодный идешь: «Вот это, вот это». Приходишь домой: «А зачем я это покупал?»
Татьяна Савчик:
Расскажите еще нам такой момент, насколько сейчас это затратно? Это доступно – эти сервисы? Я понимаю, что их сейчас очень много. Насколько качество соответствует цене и цена качеству?
Елена Кулага:
Соответствует. И цена качеству, и качество цене – все соответствует. Это сейчас, я бы не сказала, что это недоступная какая-то такая прямо совсем услуга. Нет, это все вполне подъемно по финансам. В общем-то, почему и увеличивается, я же говорю, количество вот этой доставки сейчас. Потому что это стало более доступно.
Татьяна Савчик:
Давайте как-то на конкретном примере, вот у вас в комплексе какого-то обеда. Он чего стоит? Я так полагаю, что все равно, наверное, готовить самим выгодней, чем заказывать?
Елена Кулага:
Выгоднее, с одной стороны. Может быть, в финансовом плане, конечно, где-то. Но затраты по времени – как-то вот не очень выгодно. Когда ты действительно приходишь с работы, тут еще и понимаешь, что тебе нужно приготовить. Вот я на своем примере хочу сказать, что у меня муж одно кушает, допустим, сын это совсем не употребляет. Мне приходится вообще на двоих как бы: одному – одно, другому – другое.
Татьяна Савчик:
Я думаю, что вы вообще не одиноки в этом. Это факт.
Алеся Лакина:
Все-таки нужно достаточно зарабатывать. Не на каждой работе человек зарабатывает столько денег, чтобы еще и разные блюда каждому заказать.
Елена Кулага:
Это не каждый день, так скажем. Мы же не будем действительно каждый день – уже совсем. Можем побаловать, конечно, сами постоять на кухне возле плиты. Тем не менее, если так говорить, это все вполне доступно.
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