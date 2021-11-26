Готовится в вакуумном пакете. Что можно заказать в службе доставки еды и соответствует ли цена качеству?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Расскажите, какие блюда сейчас у вас пользуются популярностью? Что чаще заказывают?

Елена Кулага, администратор в сфере доставки еды:

Вы знаете, ассортимент широкий сейчас вообще. В принципе, на любой вкус. Кто-то любит больше мясные, тот кушает, заказывает. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Нет чего-то такого в тренде? Елена Кулага:

Тренд сейчас появляется – конечно, здоровое питание. Сейчас все больше за здоровое питание, поэтому у нас вот есть, широкое распространение вообще получает приготовление: су-вид, называется. Вот кто не знает, что такое су-вид – это готовка в вакууме. В водяной бане – это способ приготовления пищи. Причем процесс идет при низких температурах, готовится в вакуумном пакетике – все завакуумированное – и в течение довольно длительного времени. При этом сохраняются все питательные вещества, которые содержатся в продукте. Те же овощи можно, мясо. Завакуумировал, и потом уже пакетик этот можно довольно долгое время еще хранить в холодильнике, или же если ты захотел вот сейчас – все сразу же покушал. А еще бывает, хочется жареной все равно корочки – тоже можно потом еще и обжарить.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Тенденция к тому, что сейчас люди все чаще и больше прибегают к вашим услугам, она связана с чем? Пандемия, может быть, тоже сказалась? Елена Кулага:

Вот, кстати, и пандемия тоже сыграла роль. Татьяна Савчик:

Тогда увеличился спрос заказов? Елена Кулага:

Да, вот особенно на дом когда, не в офисы даже. А вот на дом некоторые люди, в силу того, что на изоляции, допустим, находятся и не хотят выходить. Понятное дело, из магазина продукты привезут. Состояние не очень такое, чтобы готовить, к плите становиться самому. Поэтому у нас такие заказы есть, которые именно доставка на дом. Обед полностью можно: первое, второе и компот. Татьяна Савчик:

Количество заказов зависит, например, от времени суток? Мы поняли что, как только обеденное время, все сразу просыпаются.

Елена Кулага:

Время суток – нет. У нас, как правило, все к обеденному времени заказывают, потому что большинство заказов, естественно, в офисы. Татьяна Савчик:

А сезон как-то сказывается? Елена Кулага:

Сезон – нет, как-то я бы не сказала. Татьяна Савчик:

Летом тоже? Елена Кулага:

Да. Елена Кругликова:

Я не думаю, что женщина будет каждый день пользоваться доставкой еды и всегда мужа кормить одним и тем же, одной и той же компании. Алеся Лакина:

Нет, мне кажется, огромное разнообразие есть заказных блюд. Но это, мне кажется, дорого. Гораздо дороже, чем приготовить самому.

Елена Кулага:

Сейчас очень большое распространение это все получает, доставка именно еды. То есть растет конкуренция. Соответственно, как бы уже смотришь, чтобы заказывали у тебя, а не у конкурентов. То ты уже, естественно, держишь и цену, и за качество тоже отвечаешь, конечно. Потому что закажут сегодня у тебя, закажут завтра у кого-то еще. Клиентов лишаться не хочется. Елена Кругликова:

Мне кажется, что доставка еды еще и спасает нас от спонтанных покупок в супермаркете на голодный желудок. Елена Кулага:

На голодный желудок – это ужасно. По опыту мы, наверное, все знаем, когда голодный идешь: «Вот это, вот это». Приходишь домой: «А зачем я это покупал?» Татьяна Савчик:

Расскажите еще нам такой момент, насколько сейчас это затратно? Это доступно – эти сервисы? Я понимаю, что их сейчас очень много. Насколько качество соответствует цене и цена качеству? Елена Кулага:

Соответствует. И цена качеству, и качество цене – все соответствует. Это сейчас, я бы не сказала, что это недоступная какая-то такая прямо совсем услуга. Нет, это все вполне подъемно по финансам. В общем-то, почему и увеличивается, я же говорю, количество вот этой доставки сейчас. Потому что это стало более доступно.