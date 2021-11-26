Еда, которую женщина приготовит злая, не будет полезной. Как создать гармоничную семью, рассказала психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Если говорить откровенно, что сегодня те, кто считает, что женщина непременно должна уметь готовить, как правило, под этой личиной, маской скрываются те, кто просто не хотят за собой следить или не умеют, мне так кажется. Как вы, согласны?

Елена Кулага, администратор в сфере доставки еды:

Что-то в этом есть, наверное, все-таки. Татьяна Савчик:

Проще всего сказать: «Ты должна, а я посмотрю». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Но я слышала еще, что часто мужчина заводит себе не жену, а маму. Есть такое? Елена Кулага:

Есть и такое. Да, конечно.

Алеся Лакина:

Может быть, где-то просто в детстве мама разбаловала. Но все же есть и у женщин такие установки. Например, у меня есть подруга, которая уже три года не съезжается с парнем. Она говорит: «Алеся, как я с ним съедусь? Если я работаю там по 12 часов, доползаю до дома, ели сил хватает, чтобы лечь на подушку, рассмотреть потолок. А тут еще и как бы приготовить надо». То есть у женщины тоже есть какая-то установка, что она обязана приготовить мужчине. Это как, пошло из семьи или все-таки общество навязало ей? Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Аня, расскажите, как, почему до такой степени женщину принуждают столько времени готовить и считают, что если ты не готовишь, это отвратительно и плохо?

Анна Кутас, клинический психолог, эксперт по семейным отношениям:

На самом деле, на мой взгляд, это установки того какого-то более раннего периода. Вот этого патриархального общества: там, где мужчина ходит за мамонтом, женщина следит за домашним очагом. На мой взгляд, основной недостаток в том, что сейчас, когда пара сходится – когда женятся или просто жить начинают вместе – они не договариваются про домашние обязанности: кто, что будет делать.

Алеся Лакина:

А нужно договариваться в идеале? Анна Кутас:

Вообще для того, чтобы союз был гармоничным, в основе гармоничного союза лежат именно договоренности. Они могут быть совершенно разные. Это может быть про то, что у кого-то больше занятость на работе, у кого-то меньше, и где-то кто-то компенсирует кого-то по хозяйству. Это может быть про то что, в принципе, бывает женщина, прямо такая бизнесвумен, которая может зарабатывать. Правда такие особенности темперамента, воспитания и так далее, что она может руководить какими-то крупными проектами, и у нее просто не хватает времени на готовку, уборку, на какие-то домашние обязательства. Алеся Лакина:

Хорошо, если мужчина при этом говорит: «А зачем мне тогда жена, если ты мне не готовишь? Как это? Прекрасно, ты работаешь, сейчас все женщины работают наравне с мужчинами, и что? Зачем мне жена, которая не готовит?» Анна Кутас:

Вот именно поэтому я и обозначаю, что очень здорово об этом говорить изначально. В идеале еще до того, как партнеры начинают жить вместе.