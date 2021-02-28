Готовиться к этому нужно сейчас. Климатолог рассказал, как глобальное потепление повлияет на жизнь белорусов

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – академик Владимир Логинов. Игорь Позняк, ведущий:

Удивительный момент – мы находимся на рубеже зимы и весны. В прошлом году зима была невероятно теплая, в этом – невероятно снежная. Исходя из этого, какой весны нам уже завтра ожидать?

Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси, климатолог:

Зря вас напугала эта зима. Она не была экстремальной. Игорь Позняк:

Не напугала, я детство вспомнил. Владимир Логинов:

Дело в том, что если брать декабрь, он был выше нормы, январь вблизи нормы, февраль, может быть, на один-два градуса ниже нормы. Если вы сложите это все, то получите сравнительно теплую зиму. Игорь Позняк:

Многие современные дети впервые снежную бабу в этом году слепили. «Это была аномально теплая зима»

Владимир Логинов:

Вы правы, но это последнее двадцатилетие такое. Если сравнивать зиму, которую мы недавно провожали, и нынешнюю зиму, то это была аномально теплая зима, средняя температура была +1,5 градуса Цельсия. Это была исключительная зима. Ясно, что все пытаются объяснить это ростом парниковых газов, вот, зимы пропали. Дело не в этом – циркуляция атмосферы была совершенно иной в прошлую зиму. Игорь Позняк:

То, что было в эту зиму, как-то подсказывает нам, что будет весной, летом? Стоит ли нашим отдыхающим готовить купальники? Владимир Логинов:

Нет тесной связи между температурой зимы и весны. Но если говорить в общем, порассуждаем: выпало много снега, вы как человек, закончивший географический факультет, знаете, что такое альбедо. Игорь Позняк:

Отражающая способность.

Владимир Логинов:

Совершенно верно. Снег отражает приходящее тепло, радиацию более интенсивно – значит, поверхность не нагревается, поэтому если снег будет лежать достаточно долго, то весна может быть затяжной. Это понятно из физических соображений. Но бывает, что изменения циркуляции происходят настолько интенсивно, что воздух из Южной Атлантики начинает поступать в течение недели, двух, а то и больше. Снег мгновенно уйдет – значит, почва будет менее влагонасыщенная. Прогноз оправдывается на 95%. Действительно ли белорусские синоптики стали лучше предсказывать погоду? Игорь Позняк:

Это уже о будущем урожае. Владимир Логинов:

Это плохо для будущего урожая.

Игорь Позняк:

Я очень хорошо помню: в 80-е, 90-е годы нас учили, что климатические зоны, в том числе в Беларуси, расположены именно таким образом. Кто бы мог предположить тогда, или вы как ученый предвидели эту ситуацию, что все сдвинется к северу, и на юге Беларуси мы получим условия, которые в моем детстве были только в Украине? Агроклиматические условия, когда мы сможем выращивать культуры, которые нам тогда казались экзотическими даже. Как глобальное потепление повлияет на жизнь белорусов? Владимир Логинов:

Не прошло каких-нибудь 30 лет, и мы увидели новую четвертую зону, чего раньше не было, а площадь первой северной зоны стала ничтожно малой, и скорость движения, грубо, 10-12 километров в год. Немаленькая скорость. Игорь Позняк:

Сдвиг, который продолжается в сторону севера, выгоден? Владимир Логинов:

В чисто житейском плане, если у нас будет чуть-чуть потеплее, и вы, и я будем даже довольны жить в европейском климате. Игорь Позняк:

Такими темпами и до средиземноморского недалеко. Владимир Логинов:

Но если мы берем различные отрасли экономики, сельское хозяйство – теплообеспеченность становится все больше и больше, но влагообеспеченность становится меньше. А коль теплообеспеченность велика, велико и испарение. Игорь Позняк:

Вы ведете к тому, что очень скоро мы можем и засухи получить на Полесье?