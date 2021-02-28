Прогноз оправдывается на 95%. Действительно ли белорусские синоптики стали лучше предсказывать погоду?

Игорь Позняк, ведущий: Владимир Федорович, как Центр климатических исследований, созданный вами не так давно, помогает в прогнозировании погоды, долговременных климатических изменений? Не это ли залог того, о чем недавно говорил Президент на встрече с министром, что мы стали лучше предсказывать погоду, точнее?

Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси, климатолог: В последние годы действительно много сделано. Во-первых, радиолокационные наблюдения стали более широкими (установлено два новых радиолокатора), произошла автоматизация сети. Мы практически приблизились к решению проблемы получения данных с нашей территории. Это успех, я считаю. На день, два-три прогноз погоды удовлетворителен, по крайней мере более 95 % оправдываемость.

Владимир Логинов:

Да. Но вы же спрашиваете меня о другом, вы спрашиваете на долгий срок что будет. Наш центр занимается разработкой физических основ предсказания погоды. Мы не даем прогнозы как таковые – есть специальные структуры, которые профессионально этим занимаются. Мы должны разобраться, почему меняется климат и в короткопериодном аспекте, и в долгопериодном. То есть тренды, допустим. Но и для сельского хозяйства, и для лесного, на мой взгляд, важны скорее короткопериодные колебания флюктуации. Случайная компонента в изменении климата настолько велика, что никогда, ни при каких успехах науки мы со стопроцентной гарантией не будем предсказывать ни климат, ни погоду, подчеркиваю. У нас никогда не будет оправдываемость 100 %.