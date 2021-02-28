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Прогноз оправдывается на 95%. Действительно ли белорусские синоптики стали лучше предсказывать погоду?

28 февраля 2021 16:31
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Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – академик Владимир Логинов.

Игорь Позняк, ведущий:
Владимир Федорович, как Центр климатических исследований, созданный вами не так давно, помогает в прогнозировании погоды, долговременных климатических изменений? Не это ли залог того, о чем недавно говорил Президент на встрече с министром, что мы стали лучше предсказывать погоду, точнее?

Прогноз оправдывается на 95%. Действительно ли белорусские синоптики стали лучше предсказывать погоду?-1

Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси, климатолог:
В последние годы действительно много сделано. Во-первых, радиолокационные наблюдения стали более широкими (установлено два новых радиолокатора), произошла автоматизация сети. Мы практически приблизились к решению проблемы получения данных с нашей территории. Это успех, я считаю. На день, два-три прогноз погоды удовлетворителен, по крайней мере более 95 % оправдываемость.

Игорь Позняк:
Это мировой показатель.

Прогноз оправдывается на 95%. Действительно ли белорусские синоптики стали лучше предсказывать погоду?-4

Владимир Логинов:
Да. Но вы же спрашиваете меня о другом, вы спрашиваете на долгий срок что будет. Наш центр занимается разработкой физических основ предсказания погоды. Мы не даем прогнозы как таковые есть специальные структуры, которые профессионально этим занимаются. Мы должны разобраться, почему меняется климат и в короткопериодном аспекте, и в долгопериодном. То есть тренды, допустим. Но и для сельского хозяйства, и для лесного, на мой взгляд, важны скорее короткопериодные колебания флюктуации. Случайная компонента в изменении климата настолько велика, что никогда, ни при каких успехах науки мы со стопроцентной гарантией не будем предсказывать ни климат, ни погоду, подчеркиваю. У нас никогда не будет оправдываемость 100 %.

Готовиться к этому нужно сейчас. Климатолог рассказал, как глобальное потепление повлияет на жизнь белорусов (подробности здесь).

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Логинов # Игорь Позняк # Фотофакт

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