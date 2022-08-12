Готовимся к школе с «Марко». Какую детскую обувь там можно купить?

Время школьных базаров. Отправляемся в магазин «Марко» за удобной обувью к учебному сезону. На шопинге стилист, мама школьника и активный ученик младших классов.

Игнат Шмаков, школьник:

Мне нужна свежая школьная обувь. Я не люблю яркие цвета, люблю черный и белый. Пошли выбирать.

Елена Журавлева, мама школьников:

Выбрали на сайте «Марко» магазин, где есть нужные нам модели. Достаточно удобный, просторный магазин.

Алла Юрчик, стилист:

Прекрасные модели отшиваются. Для девочек варианты модных туфелек в этом сезоне, они называются туфельки Мэри Джейн, что означает эта перемычка. Многие врачи советуют обращать внимание на модели с небольшим каблучком. Каждая девочка хочет быть в тренде.

Здесь более фактурная подошва, спортивный вариант. С эластичной лентой в качестве перемычки. Туфельки в летнем ассортименте, берите на заметку. Здесь перфорированная кожа, дышащая, очень удобная, мягкая, эластичная. Сейчас на них скидка 30 %.

Елена Журавлева:

На сайте «Марко» мы выбрали такую модель, удобная для детей, легкая, комфортная. Хорошо, что не надо шнуровать. Деловой стиль, но при это есть индивидуальный акцент у этих туфелек.

Алла Юрчик:

Здесь для девочек, которые постарше. Есть великолепные варианты, отличные модели. Прекрасная модель Коко Шанель. Здесь чудесные лоферы. Легкая замша, мягкая, очень удобная.

А эта модель уже более модернизированная. Это те же лоферы, но с другими элементами декора. Полуботинки для девочек.

Игнат Шмаков:

Модель понравилась. Черные кроссовки, мой любимый цвет. Они очень гибкие.

Алла Юрчик:

Обувь на кедовой подошве. Великолепный, лаконичный вариант. Она относится к разряду базовых.

В этом варианте уже добавлен цвет, симпатичные яркие элементы.

Обувь на яркой трендовой платформе флэт. Она легкая. Выполнено все в коже. Вариант с более брутальным декором в виде черепа на замочке.

Елена Журавлева:

Тоже интересная модель. Созвучна взрослым ботинкам. Обратили внимание на яркий элемент обуви. Ребенку такое нравится. Замечательная цена. Учитывая то, что к учебному году «Марко» предлагает хорошие скидки, достаточно бюджетная будет покупка. Кроме сменной обуви, в которой ребенок будет ходить в школе, нужна еще обувь, чтобы до школы дойти. Очень понравились две модели, выбираем из них, какая больше подойдет.

Игнат Шмаков:

Продавец принес мне эту пару, как раз подходит для моего школьного гардероба. Она очень эластичная, не надо завязывать шнурки. Это самое классное.

Алла Юрчик:

Куда же без спортивной обуви? Можно рассмотреть великолепные футуристичные варианты спортивной обуви. Они выполнены из высокотехнологичного материала, очень удобная, мобильная, легкая подошва. Пастельные оттенки, мне нравится сочетание этих цветов. Мне нравится, что они на липучке, дети сами могут себе регулировать полноту и объем.

Елена Журавлева:

В магазине обнаружили довольно интересные модели с перфорацией, чтобы «дышала» ножка, чтобы не потела, чтобы ребенку было комфортно. И спортивная обувь с перфорацией заинтересовала.

Алла Юрчик:

Мальчики тоже хотят быть яркими и модными. Материалы есть и натуральные, и высокотехнологичный текстиль. Яркие модели и для тех, кто помладше. Сочетание ярких цветов всегда выигрышно смотрится на детках.

Игнат Шмаков:

Вот это классная обувь, мой размер. Обувь удобная, классная, мягкая. Понравилось мне то, что подошва, как из будущего.