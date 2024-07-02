В Городокском районе после реконструкции открыли воинское захоронение

Место народной памяти. Накануне Дня Независимости в деревне Евино после реконструкции открыли воинское захоронение, где покоятся более полутысячи красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1943-м в Городокском районе проходила одна из крупнейших наступательных операций. Тогда советским бойцам удалось уничтожить свыше 65 тысяч немецких солдат и офицеров. Долгожданную свободу обрели жители 1 220 населенных пунктов.

На мемориале, который с 2007 года внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, отреставрировали монумент и надгробия, заменили плиты, обустроили прилегающую территорию. Цветы и венки к застывшему в камне портрету воина Красной армии возложили представители руководства района, депутатского корпуса, профсоюза и десятки неравнодушных белорусов.

Юрий Деркач, председатель Витебского областного объединения профсоюзов: Витебская область – это практически регион обелисков. Около 1 600 захоронений, и главная задача сейчас – привести их все в надлежащий вид. Чтобы наша молодежь, мы могли приходить и вспоминать те далекие годы, когда наши деды, прадеды отстояли независимость нашего государства.

Андрей Балыш, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Благодаря выверенной политике главы государства, работе парламентского собрания и всех белорусов, нашего неравнодушия и трудолюбия мы сохраняем такие мемориалы, чтим своих героев.

На месте воинского захоронения также был дан старт патриотическому велопробегу по местам боевой славы Городокского района.