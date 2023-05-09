«Бой, вспышки, зарево». На «Линии Сталина» реконструируют Берлинскую наступательную операцию

Новости Беларуси. Грохот оружия, крики, ранения. Страшные события 1940-ых остаются лишь в памяти ветеранов и на страницах учебников. Но сегодня заглянуть в прошлое и своими глазами увидеть поле боя могут гости на «Линии Сталина». Здесь участники военно-исторических клубов воссоздают один из важных боев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь реконструируют Берлинскую наступательную операцию. Более сотни участников из десяти исторических клубов. Кто-то примерил на себя роль боевого офицера советской армии, а кому-то выступает в роли противников. Однако главная задача каждого – передать все эмоции весны 1945-го.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: Вы чувствуете этот бой, вспышки, зарево, огонь, эта пыль, которая летит из-под гусеницы, с ног солдат, это запах пороха, который сжигается. Слава богу, имитация гибели большого количества людей, которые отдают свою жизнь за отечество.

Ольга Грибанова:

Мы сами приехали в отпуск из Санкт-Петербурга, решили обязательно посетить ваши памятные места, потому что мы все тесно связаны. ВОВ для всех была очень запоминающейся. У нас у всех есть дедушки, бабушки, которые сражались на фронте. Так что вы в Беларуси молодцы, чтите, помните. Думаю, память у ребенка останется надолго.

Традиционно на «Линии Сталина» День Победы отмечают с размахом. Помимо исторической реконструкции здесь можно познакомиться с военной техникой, увидеть шоу кинологов и послушать фронтовые песни.