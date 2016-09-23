Солдатская каша и многочисленные экскурсии: чем занимаются байкеры перед закрытием мотосезона в Минске

Новости Беларуси. Участники закрытия мотосезона-2016 прибывают в Беларусь. Ожидается, что Минск соберет около четырех тысяч байкеров из 15 государств. Это представители Беларуси, России, Прибалтики и стран Западной Европы. Официальное закрытие мотосезона состоится 24 сентября, а сегодня у байкеров был насыщенный культурный день.
Все байкерские дороги ведут в Минск. На закрытие мотосезона спешит и эта троица из России. Колесили по Европе, теперь – домой, но непременно через Беларусь. По дороге брутальные парни не отказывают себе и в культурной программе.
Андрей Герман, участник закрытия мотосезона (Россия):
Беларусь, с одной стороны, это почти Европа. Когда мы выезжаем отсюда, попадаем в Европу. С другой стороны, здесь по-прежнему говорят и по-русски, и понимают нас с точки зрения душевных ценностей.
Константин Шалашов, участник закрытия мотосезона (Россия):
Здесь хорошо принимают, организация потрясающая. Сам мотопарад выстроен очень грамотно, красиво.
Всего организаторы ждут участников из 15 стран: России, Прибалтики, Западной Европы. Специально для байкеров разработали туристические маршруты. Так, к примеру, интернациональная группа мотолюбителей припарковалась сегодня у комплекса «Линия Сталина».
Елена Грипас, участник закрытия мотосезона (Россия):
Очень греет душу то, что Беларусь никогда не даст поменять историю. Наши страны (Россия, Украина, Беларусь) очень много вынесли в этой войне, и деды наши прошли через все это. Здесь просто окунаешься настолько реалистично, очень впечатляет.
Байкеры отведали солдатской каши, оценили парк боевых машин и даже постреляли из пушки и пулемета.
Бьерн Солберг, участник закрытия мотосезона (Норвегия):
Меня очень впечатлило гостеприимство белорусов. Вы очень доброжелательны, всегда улыбаетесь. Понравился Минск, повсюду чистота, красивая архитектура.
Байк-фест обещает быть массовым. Для иностранных участников впервые ввели безвизовый режим. Чтобы пересечь границу, достаточно предъявить паспорт и электронный билет.
Колонна байкеров проследует от Кургана Славы к Дворцу спорта. Двигаться мотоциклисты будут по главным проспектам столицы. Так что увидеть мотопарад смогут все желающие и просто случайные прохожие. А посмотреть будет на что. Ожидается, что в Минск съедется порядка четырех тысяч байкеров.
Насыщенная программа развернется у Дворца спорта. Всего для гостей организуют 20 зон активности с конкурсами и подарками. К примеру, дети смогут посоревноваться в умении водить велосипед и кататься на роликах. А взрослые и вовсе смогут уехать с праздника на мотоцикле. ГАИ у всех желающих пример практический экзамен на категорию «А». Зрителям также обещают зрелищные трюки от профессиональных мотоциклистов, выступления звезд эстрады и яркое пиротехническое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.