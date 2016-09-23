Солдатская каша и многочисленные экскурсии: чем занимаются байкеры перед закрытием мотосезона в Минске

Новости Беларуси. Участники закрытия мотосезона-2016 прибывают в Беларусь. Ожидается, что Минск соберет около четырех тысяч байкеров из 15 государств. Это представители Беларуси, России, Прибалтики и стран Западной Европы. Официальное закрытие мотосезона состоится 24 сентября, а сегодня у байкеров был насыщенный культурный день.

Все байкерские дороги ведут в Минск. На закрытие мотосезона спешит и эта троица из России. Колесили по Европе, теперь – домой, но непременно через Беларусь. По дороге брутальные парни не отказывают себе и в культурной программе.

Андрей Герман, участник закрытия мотосезона (Россия):

Беларусь, с одной стороны, это почти Европа. Когда мы выезжаем отсюда, попадаем в Европу. С другой стороны, здесь по-прежнему говорят и по-русски, и понимают нас с точки зрения душевных ценностей.

Константин Шалашов, участник закрытия мотосезона (Россия):

Здесь хорошо принимают, организация потрясающая. Сам мотопарад выстроен очень грамотно, красиво.

Всего организаторы ждут участников из 15 стран: России, Прибалтики, Западной Европы. Специально для байкеров разработали туристические маршруты. Так, к примеру, интернациональная группа мотолюбителей припарковалась сегодня у комплекса «Линия Сталина».

Елена Грипас, участник закрытия мотосезона (Россия):

Очень греет душу то, что Беларусь никогда не даст поменять историю. Наши страны (Россия, Украина, Беларусь) очень много вынесли в этой войне, и деды наши прошли через все это. Здесь просто окунаешься настолько реалистично, очень впечатляет.

Байкеры отведали солдатской каши, оценили парк боевых машин и даже постреляли из пушки и пулемета.

Бьерн Солберг, участник закрытия мотосезона (Норвегия):

Меня очень впечатлило гостеприимство белорусов. Вы очень доброжелательны, всегда улыбаетесь. Понравился Минск, повсюду чистота, красивая архитектура.

Байк-фест обещает быть массовым. Для иностранных участников впервые ввели безвизовый режим. Чтобы пересечь границу, достаточно предъявить паспорт и электронный билет.

Колонна байкеров проследует от Кургана Славы к Дворцу спорта. Двигаться мотоциклисты будут по главным проспектам столицы. Так что увидеть мотопарад смогут все желающие и просто случайные прохожие. А посмотреть будет на что. Ожидается, что в Минск съедется порядка четырех тысяч байкеров.

Насыщенная программа развернется у Дворца спорта. Всего для гостей организуют 20 зон активности с конкурсами и подарками. К примеру, дети смогут посоревноваться в умении водить велосипед и кататься на роликах. А взрослые и вовсе смогут уехать с праздника на мотоцикле. ГАИ у всех желающих пример практический экзамен на категорию «А». Зрителям также обещают зрелищные трюки от профессиональных мотоциклистов, выступления звезд эстрады и яркое пиротехническое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.