Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть – соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть! Ни пройти, ни проехать...

Вот эта машина стоит здесь уже пятые сутки. Третий регион. Как минчане борются за место на собственной парковке?

Делаю замечания. На что услышала кучу оскорблений. И последняя фраза была такая: и вообще, ты тут на вокзале живешь, поэтому терпи. Шлагбаум от понаехавших. Почему он не всегда приходится ко двору?

Земли общего пользования должны иметь беспрепятственные проезд и проход.

И как еще законно закрыть двор от чужаков?

Если установка шлагбаума на данной дворовой территории невозможна, есть вариант установки дорожного знака, который ограничивает движение других участников дорожного движения в данную дворовую территорию.