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Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»

12 августа 2022 10:53
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть – соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Ни пройти, ни проехать...

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»-1

Вот эта машина стоит здесь уже пятые сутки. Третий регион.

Как минчане борются за место на собственной парковке?

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»-4

Делаю замечания. На что услышала кучу оскорблений. И последняя фраза была такая: и вообще, ты тут на вокзале живешь, поэтому терпи.

Шлагбаум от понаехавших. Почему он не всегда приходится ко двору?

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»-7

Земли общего пользования должны иметь беспрепятственные проезд и проход.

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»-10

И как еще законно закрыть двор от чужаков?

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»-13

Если установка шлагбаума на данной дворовой территории невозможна, есть вариант установки дорожного знака, который ограничивает движение других участников дорожного движения в данную дворовую территорию.

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»-16

Заложники столичного центра. Быть или не быть шлагбауму на Бобруйской? Смотрите проект «Решение есть» 12 августа в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Автомобили # общество # Сергей Шуманский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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