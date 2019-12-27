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«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге

27 декабря 2019 19:29
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Новости Беларуси. На зданиях Троицкого предместья 28 декабря появится лазерная инсталляция, которая подчеркнет контуры построек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также лазерную анимацию разместят на крышах и стенах домов.

«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге-1

С завтрашнего дня шоу будет проходить ежедневно с 18:00 до 22:00 вечера. 27 декабря специалисты провели тестирование оборудования.

«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге-4

Александр Лексаков, директор предприятия:
Впервые в Беларуси будет объем лазерных систем с мощностью излучения почти 300 ватт. Это очень хорошая мощность для любого международного мероприятия.

«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге-7

А в новогоднюю ночь минчане смогут увидеть особое представление – лазерное шоу над акваторией Свислочи в музыкальном сопровождении. Начнется оно ровно в 01:30. Разработчики утверждают, что воссоздадут эффект северного сияния.

«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге-10

# Новый год # общество # Фотофакт

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