«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге

Новости Беларуси. На зданиях Троицкого предместья 28 декабря появится лазерная инсталляция, которая подчеркнет контуры построек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также лазерную анимацию разместят на крышах и стенах домов.

С завтрашнего дня шоу будет проходить ежедневно с 18:00 до 22:00 вечера. 27 декабря специалисты провели тестирование оборудования.

Александр Лексаков, директор предприятия:

Впервые в Беларуси будет объем лазерных систем с мощностью излучения почти 300 ватт. Это очень хорошая мощность для любого международного мероприятия.