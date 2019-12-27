«Северное сияние» над Свислочью. Во сколько начинается новогоднее лазерное шоу на Немиге

Новости Беларуси. На зданиях Троицкого предместья 28 декабря появится лазерная инсталляция, которая подчеркнет контуры построек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также лазерную анимацию разместят на крышах и стенах домов.
Новости Беларуси. На зданиях Троицкого предместья 28 декабря появится лазерная инсталляция, которая подчеркнет контуры построек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также лазерную анимацию разместят на крышах и стенах домов.
С завтрашнего дня шоу будет проходить ежедневно с 18:00 до 22:00 вечера. 27 декабря специалисты провели тестирование оборудования.
Александр Лексаков, директор предприятия:
Впервые в Беларуси будет объем лазерных систем с мощностью излучения почти 300 ватт. Это очень хорошая мощность для любого международного мероприятия.
А в новогоднюю ночь минчане смогут увидеть особое представление – лазерное шоу над акваторией Свислочи в музыкальном сопровождении. Начнется оно ровно в 01:30. Разработчики утверждают, что воссоздадут эффект северного сияния.