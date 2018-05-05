Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили

Новости Беларуси. Рецепт витаминного салата – в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Рецепт витаминного салата – в программе «Большой завтрак».
Андрей Резников, шеф-повар:
Сегодня наша тема – морковь. Тот продукт, который нам известен с детства. Мы его любим в любом виде – сыром, вареном, жареном.
Он присутствует всю нашу жизнь.
За что мы его любим? За бета-каротин, он же – витамин А, который мы хотим сейчас максимально сохранить. Раз мы его хотим максимально сохранить, то мы приготовим салат.
Начнём с моркови – мы её нарежем соломкой и слегка подмаринуем.
Так как наша морковка – одна из самых сладких в мире, нам понадобились только соль, немножко перца и какое-нибудь ароматное масло: льняное, растительное, оливковое – всё, что вы любите.
На данный момент, у меня есть тыквенное. Оно мне очень нравится и я чуть-чуть его добавлю. Пока морковь маринуется, мы начинаем собирать салат.
Начнём с огурцов, тонко нарезанных.
Очень освежает. Когда вы делаете максимальный срез огурца, он сразу начинает пахнуть летом.
Так как основной ингредиент у нас морковь, помидоры мы добавляем только, чтобы был вкус лёгкий. Берём салат – очень люблю салаты, которые имеют рубиновый цвет.
Я использую лолло росса.
Можно использовать любой салат, который вы любите. Совсем немного его. Салаты богаты калием.
Морковь уже подмариновалась. Выкладываем прямо в центр.
Это – наша королева салата.
Добавим немного орехов. Салат, сам по себе – низкокалорийный. Но я люблю, чтобы в блюде был дополнительный белок. Чтобы, когда вы съели салат, получили не только витамины, микроэлементы, но также получили немного белка, который нам нужен каждый день.
Мы используем орехи и семечки тыквы.
Очень люблю зелень, поэтому использую укроп.
Немного рукколы.
Нашей, белорусской. Спасибо фермерам. Появился уже наш редис. Буквально чуть-чуть. Он очень освежает любое блюдо. И придаёт нотку, когда что-то похрустывает. Морковку мы замариновали, он будет чуть мягче. А вот редис нам вернёт хрустящий вкус.
Мне в последнее время полюбилась, и моим гостям, заправка на основе чили. Чили – перец, крахмал, немного томатов, вода, соль, сахар, чуть-чуть уксуса винного.
Это всё варится до густоты.
Потом я добавляю туда немного мёда и соевого соуса.
И получается прекрасная заправка, которая имеет и кислый, и сладкий вкус, и лёгкую остринку.
Наш лёгкий овощной салат из сезонных белорусских продуктов готов.
Мы только использовали соевый соус, что нехарактерно для нашего региона, но уже полюбился многим нашим гостям. То количество витамина А, которое есть в этом блюде, позволит вам наслаждаться той прекрасной порой, которая сейчас началась.