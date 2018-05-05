Прямой эфир

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили

05 мая 2018 15:55
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Новости Беларуси. Рецепт витаминного салата – в программе «Большой завтрак».

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-1

Андрей Резников, шеф-повар:
Сегодня наша тема – морковь. Тот продукт, который нам известен с детства. Мы его любим в любом виде – сыром, вареном, жареном.

Он присутствует всю нашу жизнь.

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-4

За что мы его любим? За бета-каротин, он же – витамин А, который мы хотим сейчас максимально сохранить. Раз мы его хотим максимально сохранить, то мы приготовим салат.

Начнём с моркови – мы её нарежем соломкой и слегка подмаринуем.

Так как наша морковка – одна из самых сладких  в мире, нам понадобились только соль, немножко перца и какое-нибудь ароматное масло: льняное, растительное, оливковое – всё, что вы любите.

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-7

На данный момент, у меня есть тыквенное. Оно мне очень нравится и я чуть-чуть его добавлю. Пока морковь маринуется, мы начинаем собирать салат.

Начнём с огурцов, тонко нарезанных.

Очень освежает. Когда вы делаете максимальный срез огурца, он сразу начинает пахнуть летом.

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-10

Так как основной ингредиент у нас морковь, помидоры мы добавляем только, чтобы был вкус лёгкий. Берём салат – очень люблю салаты, которые имеют рубиновый цвет.

Я использую лолло росса.

Можно использовать любой салат, который вы любите. Совсем немного его. Салаты богаты калием.

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-13

Морковь уже подмариновалась. Выкладываем прямо в центр.

Это – наша королева салата.   

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-16

Добавим немного орехов. Салат, сам по себе – низкокалорийный. Но я люблю, чтобы в блюде был дополнительный белок. Чтобы, когда вы съели салат, получили не только витамины, микроэлементы, но также получили немного белка, который нам нужен каждый день.

Мы используем орехи и семечки тыквы. 

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-19

Очень люблю зелень, поэтому использую укроп.

Немного рукколы.

Нашей, белорусской. Спасибо фермерам. Появился уже наш редис. Буквально чуть-чуть. Он очень освежает любое блюдо. И придаёт нотку, когда что-то похрустывает. Морковку мы замариновали, он будет чуть мягче. А вот редис нам вернёт хрустящий вкус.

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-22

Мне в последнее время полюбилась, и моим гостям, заправка на основе чили. Чили – перец, крахмал, немного томатов, вода, соль, сахар, чуть-чуть уксуса винного.

Это всё варится до густоты.

Потом я добавляю туда немного мёда и соевого соуса.

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-25

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-27

И получается прекрасная заправка, которая имеет и кислый, и сладкий вкус, и лёгкую остринку.

Наш лёгкий овощной салат из сезонных белорусских продуктов готов.

Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили-30

Мы только использовали соевый соус, что нехарактерно для нашего региона, но уже полюбился многим нашим гостям. То количество витамина А, которое есть в этом блюде, позволит вам наслаждаться той прекрасной порой, которая сейчас началась.

# Рецепты # общество # Андрей Резников

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