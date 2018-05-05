Готовим лёгкий салат из весенних овощей с орехами, семечками и заправкой на основе чили

Новости Беларуси. Рецепт витаминного салата – в программе «Большой завтрак».

Андрей Резников, шеф-повар:

Сегодня наша тема – морковь. Тот продукт, который нам известен с детства. Мы его любим в любом виде – сыром, вареном, жареном. Он присутствует всю нашу жизнь.

За что мы его любим? За бета-каротин, он же – витамин А, который мы хотим сейчас максимально сохранить. Раз мы его хотим максимально сохранить, то мы приготовим салат. Начнём с моркови – мы её нарежем соломкой и слегка подмаринуем. Так как наша морковка – одна из самых сладких в мире, нам понадобились только соль, немножко перца и какое-нибудь ароматное масло: льняное, растительное, оливковое – всё, что вы любите.

На данный момент, у меня есть тыквенное. Оно мне очень нравится и я чуть-чуть его добавлю. Пока морковь маринуется, мы начинаем собирать салат. Начнём с огурцов, тонко нарезанных. Очень освежает. Когда вы делаете максимальный срез огурца, он сразу начинает пахнуть летом.

Так как основной ингредиент у нас морковь, помидоры мы добавляем только, чтобы был вкус лёгкий. Берём салат – очень люблю салаты, которые имеют рубиновый цвет. Я использую лолло росса. Можно использовать любой салат, который вы любите. Совсем немного его. Салаты богаты калием.

Морковь уже подмариновалась. Выкладываем прямо в центр. Это – наша королева салата.

Добавим немного орехов. Салат, сам по себе – низкокалорийный. Но я люблю, чтобы в блюде был дополнительный белок. Чтобы, когда вы съели салат, получили не только витамины, микроэлементы, но также получили немного белка, который нам нужен каждый день. Мы используем орехи и семечки тыквы.

Очень люблю зелень, поэтому использую укроп. Немного рукколы. Нашей, белорусской. Спасибо фермерам. Появился уже наш редис. Буквально чуть-чуть. Он очень освежает любое блюдо. И придаёт нотку, когда что-то похрустывает. Морковку мы замариновали, он будет чуть мягче. А вот редис нам вернёт хрустящий вкус.

Мне в последнее время полюбилась, и моим гостям, заправка на основе чили. Чили – перец, крахмал, немного томатов, вода, соль, сахар, чуть-чуть уксуса винного. Это всё варится до густоты. Потом я добавляю туда немного мёда и соевого соуса.

И получается прекрасная заправка, которая имеет и кислый, и сладкий вкус, и лёгкую остринку. Наш лёгкий овощной салат из сезонных белорусских продуктов готов.