Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт

Тыква – кладезь витаминов и микроэлементов. Сладкая мякоть идеальна для запеканок, пирогов и крем-супов. В программе «Плюс-минус» готовим ароматный суп из тыквы, кукурузы и имбиря по рецепту шеф-повара. Ингредиенты: тыква, кукуруза, имбирь свежий, сливки, лук и мёд.

Владислав Барановский, шеф-повар:

Для приготовления супа овощи подготавливаются в произвольной нарезке. Далее они будут блендироваться, так что форма нарезки не имеет значения. Первым делом разогреваем сотейник, добавляем подсолнечное масло, тыкву, кукурузу и лук. Прижариваем овощи в течение 5 минут и добавляем имбирь.

В тыкве содержится каротина в 5 раз больше, чем в морковке. Поэтому оно позволяет коже выглядеть, как будто вы не давно посетили солярий. После того, как мы прижарили овощи и добавили имбирь, заливаем воду, она должна полностью покрыть овощи.

Как только она закипит, мы добавляем сливки, мёд и варим в течение 10 минут на слабеньком огне. При большом количестве положительных свойств тыквы, у неё есть, всё-таки, одно отрицательное: она противопоказана людям с сахарным диабетом, так как в ней содержится большое количество сахара. Измельчаем суп в однородную массу и процеживаем.