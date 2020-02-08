«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей

Новости Беларуси. В день открытых дверей Академию МВД посетили более 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Познакомиться с учебой в главном милицейском вузе приехали будущие абитуриенты со всех областей Беларуси. Им рассказали о правилах поступления, особенностях учебного процесса, дальнейшей службе. Гости также попробовали собрать оружие, заглянули в чемодан криминалиста и отведали солдатскую кашу. От каши, кстати, не отказалась и наш корреспондент Юлия Стриго.

Экскурс в профессию начался в главном корпусе милицейского вуза. Чтобы понять все тонкости работы в органах, для ребят организовали интерактивную выставку. Школьники и студенты смогли попробовать свои силы и в сборке оружия. Как оказалось, такими навыками обладают не только ребята, но и девушки.

Например, Анна свой профессиональный выбор сделала давно, а вот сегодня тяжесть будущей работы прочувствовала, примеряя бронежилет. Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей Многие приехали познакомиться с Академией целыми классами и группами. Своих студентов на экскурсию привез и Иван Шалимо. Для него Академия – родное место. Здесь он более пяти лет руководил факультетом. Теперь преподает допризывную подготовку в Минском торговом колледже.

Иван Шалимо, преподаватель допризывной подготовки филиала БГЭУ «Минский государственный торговый колледж»:

Я считаю, что это один из сильнейших вузов, который дает юридическое образование. Этот вуз заканчивала моя внучка. Поэтому эти стены мне родные, и я использую такую возможность привести, чтобы от теории немножко больше к практике, чтобы дети посмотрели.

Для тех, кто точно решил поступать, 8 февраля в Академии работали сотрудники кадровых подразделений ГУВД. Специалисты принимали заявления и консультировали по будущему поступлению.

Людмила Тюшко:

Я приехала с сыном старшим на экскурсию, но и для поступления. Я уверена в своем сыне.

Никита Тюшко:

Я занимался очень большим количеством видов спорта – бокс, рукопашный бой, тайский бокс. Много чего. В принципе, физподготовка у меня просто отличная. Я готов к Академии МВД на 100 %.

В Академии готовят будущих следователей, экспертов-криминалистов, сотрудников ГАИ, оперативников и участковых инспекторов. Набирает популярность и новое направление – «Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка». Академия уже выпустила первую двадцатку таких специалистов.

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Для того, чтобы стать курсантом, необходимо отменное здоровье. Необходимо пройти проверку или, скажем, собеседование у психолога на психологическую устойчивость, то есть на готовность работать именно в правоохранительных органах, в силовой структуре. Но самое главное, как я всегда говорю, для того, чтобы стать нашим курсантом, должно быть очень жгучее, яркое делание помогать людям.

Очередной набор абитуриентов на дневную форму обучения стартовал. Прием заявлений завершится 15 апреля. Самым ярким моментом дня открытых дверей стали показательные выступления бригад по рукопашному бою и специального назначения внутренних войск МВД.