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«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей

08 февраля 2020 17:55
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Новости Беларуси. В день открытых дверей Академию МВД посетили более 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-1

Познакомиться с учебой в главном милицейском вузе приехали будущие абитуриенты со всех областей Беларуси. Им рассказали о правилах поступления, особенностях учебного процесса, дальнейшей службе. Гости также попробовали собрать оружие, заглянули в чемодан криминалиста и отведали солдатскую кашу.

От каши, кстати, не отказалась и наш корреспондент Юлия Стриго.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-4

Экскурс в профессию начался в главном корпусе милицейского вуза. Чтобы понять все тонкости работы в органах, для ребят организовали интерактивную выставку. Школьники и студенты смогли попробовать свои силы и в сборке оружия. Как оказалось, такими навыками обладают не только ребята, но и девушки.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-7

Например, Анна свой профессиональный выбор сделала давно, а вот сегодня тяжесть будущей работы прочувствовала, примеряя бронежилет.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Многие приехали познакомиться с Академией целыми классами и группами. Своих студентов на экскурсию привез и Иван Шалимо. Для него Академия – родное место. Здесь он более пяти лет руководил факультетом. Теперь преподает допризывную подготовку в Минском торговом колледже.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-10

Иван Шалимо, преподаватель допризывной подготовки филиала БГЭУ «Минский государственный торговый колледж»:
Я считаю, что это один из сильнейших вузов, который дает юридическое образование. Этот вуз заканчивала моя внучка. Поэтому эти стены мне родные, и я использую такую возможность привести, чтобы от теории немножко больше к практике, чтобы дети посмотрели.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-13

Для тех, кто точно решил поступать, 8 февраля в Академии работали сотрудники кадровых подразделений ГУВД. Специалисты принимали заявления и консультировали по будущему поступлению.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-16

Людмила Тюшко:
Я приехала с сыном старшим на экскурсию, но и для поступления. Я уверена в своем сыне.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-19

Никита Тюшко:
Я занимался очень большим количеством видов спорта – бокс, рукопашный бой, тайский бокс. Много чего. В принципе, физподготовка у меня просто отличная. Я готов к Академии МВД на 100 %.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-22

В Академии готовят будущих следователей, экспертов-криминалистов, сотрудников ГАИ, оперативников и участковых инспекторов. Набирает популярность и новое направление – «Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка». Академия уже выпустила первую двадцатку таких специалистов.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-25

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Для того, чтобы стать курсантом, необходимо отменное здоровье. Необходимо пройти проверку или, скажем, собеседование у психолога на психологическую устойчивость, то есть на готовность работать именно в правоохранительных органах, в силовой структуре. Но самое главное, как я всегда говорю, для того, чтобы стать нашим курсантом, должно быть очень жгучее, яркое делание помогать людям.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-28

Очередной набор абитуриентов на дневную форму обучения стартовал. Прием заявлений завершится 15 апреля. Самым ярким моментом дня открытых дверей стали показательные выступления бригад по рукопашному бою и специального назначения внутренних войск МВД.

«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей-31

Юлия Стриго, корреспондент:
Сегодня абитуриентам предложили попробовать службу даже на вкус. Путешествие по Академии не обошлось без полевой кухни. Тарелки с уже знаменитой солдатской кашей разлетелись за считанные минуты. Хочется верить, что хороший аппетит сохранится и в учебе.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Иван Шалимо # Людмила Тюшко # Никита Тюшко # Алексей Башан # Юлия Стриго # Фотофакт

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