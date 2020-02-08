«Сами тощие, худые, а лицо пухлое». Что известно о пленниках гудогайского подразделения «Шталага 342»

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить 75-ю годовщину Великой Победы над фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в музее Гудогайской средней школы буквально по крупицам восстанавливают историю. Учителя вместе с детьми стараются выяснить имена погибших в «Шталаге 342». Его подразделение в годы Великой Отечественной действовало в Островецком районе.

О лагере военнопленных в архивах данных мало, но благодаря неравнодушным людям на памятнике братской могилы добавляются имена тех, кто больше 70 лет считался «пропавшим без вести». Вспоминаем историю вместе. Репортаж Галины Буро.

Единственный экспонат, который у нас остался – это колючая проволока. Также есть фотография Гудогайской школы, где во время Великой Отечественной войны находился лагерь «Шталаг 342».

Дом с фотографии стоит в поселке и сегодня, только приобрел более современный вид. Большое здание рядом с железной дорогой в 1941-м гитлеровцы превратили в лагерь для военнопленных – он стал подразделением молодечненского «Шталага 342».

Галина Буро, корреспондент:

Принудительно работали военнопленные здесь, на станции Гудогай – это важный железнодорожный узел на границе с Литвой. Зимой расчищали пути от снега, а летом меняли колею с нашей широкой на узкую европейскую.

Работали в любую погоду и время суток. Часто замерзали, умирали от болезней. Кормили узников раз в день остатками. Данута Ромацкая помнит рассказы бабушки, как местные жители всей станцией подкармливали пленников.

Данута Ромацкая, жительница поселка Гудогай:

Тут домов 10-20 было. Бабки носили им кушать. И вот она говорила, что там два немца были таких порядочных, которые делали вид, что, когда приносят им, они якобы их не видят и дают. А так этих избивали, вплоть до расстрела доходило.

Если в начале войны немцы закрывали глаза на помощь населения, то в 1942-м поменялся состав фашистского отряда и подкармливать узников запретили.

Ирина Желток, руководитель Народного историко-краеведческого музея:

Военнопленные оказались в очень сложном положении, потому что убитых, умерших, кого они видели, говорили, что сами тощие, худые, а лицо достаточно пухлое. Как говорится, пухли от голода.

В лагере содержалось от 250 до 300 военнопленных. Точное число погибших неизвестно до сих пор. Их просто скидывали в ров. Сюда же отправляли трупы, которые на станции сбрасывали с проходящих поездов. Не так давно музею местной школы удалось раздобыть в архивах немецкие карточки с данными о ранее неизвестных 19 узниках «Шталага».

Тогда решили написать письма по указанным адресам военнопленных.

Ирина Желток:

Буквально лет пять назад мы получили первые известия. К нам стали приходить письма, что да, это мой дед, это мой отец. И вот первая семья, которая к нам приехала – это семья Бескровного Андрея Петровича из Волгоградской области. Затем к нам приехали люди из Новосибирска. Сегодня те люди, которые приехали к нам, обратились, мы знаем семь.