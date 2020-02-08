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ФПБ: «Все данные, которые мы получаем, будут положены в возможные предложения по изменению Трудового кодекса»

08 февраля 2020 16:45
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Трудовой кодекс обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Профсоюзы осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. Такой контроль мы осуществляем в форме проверок и в форме мониторинга. Кроме того, мы встречаемся постоянно и с трудовыми коллективами, мы рассматриваем обращения граждан, в том числе с выездом на место. И вся фактура, все данные, которые мы получаем по результатам вот этих форм общественного контроля, они будут и положены в анализ и в возможные какие-то предложения по изменению действующего Трудового кодекса. Мы работаем, в том числе, и на перспективу.

ФПБ: «Все данные, которые мы получаем, будут положены в возможные предложения по изменению Трудового кодекса» -1

# Работа в Беларуси # общество # Марина Лазарь

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