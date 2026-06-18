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Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медработников Минска

18 июня 2026 18:28
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Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медицинских работников Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это практикующие врачи, медицинские сестры, фельдшеры и руководители медучреждений, чей ежедневный труд направлен на сохранение здоровья жителей Минска.

Все те, кто вносит свой вклад в развитие системы здравоохранения города и каждый день сталкивается с вызовами, которые требуют не только высокого профессионализма и ответственности, но и человечности.

Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медработников Минска-2

Ольга Соболевская, врач-стоматолог-терапевт 5-й городской стоматологической поликлиники:
Мой общий стаж работы – 14 лет. Я не скажу, что это было мечтой детства, но однажды, придя на прием к знакомому стоматологу и пообщавшись с ней, я почему-то решила, что это тоже может быть моя профессия. И сейчас я понимаю, что я не ошиблась в выборе. Это очень почетно, очень ответственно, очень волнительно и, безусловно, очень приятно, когда отмечают твой труд.

Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Люди, которые работают в медицине столицы, и в принципе в медицине Республики Беларусь, это люди, которые очень любят людей. И для которых медицина – любимое занятие. Все мои коллеги, которые работают в медицине, у них есть одно замечательное качество – они искренне любят людей.

Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медработников Минска-4

Сегодня в столичной системе здравоохранения занято почти 100 тысяч человек. Около 40 тысяч из них – врачи и средний медперсонал. И от ежедневного труда каждого из них зависят миллионы жизней.

Развитие региональной системы здравоохранения в Беларуси выходит на новый уровень.

# Медицина # Государственная политика в области здравоохранения

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