Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медработников Минска

Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медицинских работников Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это практикующие врачи, медицинские сестры, фельдшеры и руководители медучреждений, чей ежедневный труд направлен на сохранение здоровья жителей Минска. Все те, кто вносит свой вклад в развитие системы здравоохранения города и каждый день сталкивается с вызовами, которые требуют не только высокого профессионализма и ответственности, но и человечности.

Ольга Соболевская, врач-стоматолог-терапевт 5-й городской стоматологической поликлиники:

Мой общий стаж работы – 14 лет. Я не скажу, что это было мечтой детства, но однажды, придя на прием к знакомому стоматологу и пообщавшись с ней, я почему-то решила, что это тоже может быть моя профессия. И сейчас я понимаю, что я не ошиблась в выборе. Это очень почетно, очень ответственно, очень волнительно и, безусловно, очень приятно, когда отмечают твой труд. Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Люди, которые работают в медицине столицы, и в принципе в медицине Республики Беларусь, это люди, которые очень любят людей. И для которых медицина – любимое занятие. Все мои коллеги, которые работают в медицине, у них есть одно замечательное качество – они искренне любят людей.