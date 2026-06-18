В Гродненской области выбирают «Властелина села»
Кто лучше всех пожарит драники на колоде (оказывается, бывает и такое), а еще сплетет самый красивый купальский венок? Хотя, конечно, вопрос, а как эту самую красоту измерить? Она, очевидно, в глазах смотрящего. Ну а в этой роли выступит жюри конкурса «Властелин села». Один из региональных этапов зрелищного состязания молодых семей проходит в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт в Свислочи вышли более десяти команд.
Эти семьи уже лучшие в своих районах. Теперь на областном этапе им предстоит выяснить, кто отправится покорять республиканский олимп. Главные условия для участия – сельская прописка, работа одного из супругов в АПК и наличие собственного подсобного хозяйства. Но главное, конечно, любовь к деревне. Семьи приехали на конкурс в национальных костюмах, которые отражают особенности их малой родины. Пролог к конкурсной программе – дань памяти. Участники возложили цветы к братской могиле воинов-освободителей. Ну а далее во всем многообразии продемонстрировали всю широту белорусской души. Гродненцы презентовали караваи, изготовленные по уникальным рецептам. Жюри оценивало умение конкурсантов готовить на дровах, принимать гостей и быть настоящей командой.
Руслан Карамышев, участник конкурса:
Мы сям’я Карамышавых: Руслан, Таіса, нашы дзеці Багдан, Тадэвуш, а яшчэ ёсць маленькая дачка Адэляфіна. Турбуемся, перажываем, клапоцімся пра беларускую культуру і пра традыцыі сям’і, традыцыі нашага народу, таму лічым, што такія конкурсы важныя для падтрымання і захавання нашай нацыянальнай спадчыны.
Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Как говорит наш Президент, если будет жить село, будет жить и Беларусь, будет жить и город. И помнить о традициях, о том, что мы все вышли из деревни, что нужно работать на земле, нужно землю ценить, и поэтому конкурс еще раз призывает и показывает, что сельский труд почетен, благороден и проживать в сельской местности у нас в стране – это не какая-то проблема. В сельских населенных пунктах созданы все условия: есть условия и для труда, и для досуга, и для обучения, и для саморазвития. И автомобильные дороги у нас очень хорошо развиты.
Семья-победитель представит Гродненский регион в финале общенационального проекта на фестивале в Александрии. Конкурс проходит уже на протяжении двух десятков лет и уже стал настоящим украшением яркого июльского праздника.