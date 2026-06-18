В Гродненской области выбирают «Властелина села»

Кто лучше всех пожарит драники на колоде (оказывается, бывает и такое), а еще сплетет самый красивый купальский венок? Хотя, конечно, вопрос, а как эту самую красоту измерить? Она, очевидно, в глазах смотрящего. Ну а в этой роли выступит жюри конкурса «Властелин села». Один из региональных этапов зрелищного состязания молодых семей проходит в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт в Свислочи вышли более десяти команд.

Эти семьи уже лучшие в своих районах. Теперь на областном этапе им предстоит выяснить, кто отправится покорять республиканский олимп. Главные условия для участия – сельская прописка, работа одного из супругов в АПК и наличие собственного подсобного хозяйства. Но главное, конечно, любовь к деревне. Семьи приехали на конкурс в национальных костюмах, которые отражают особенности их малой родины. Пролог к конкурсной программе – дань памяти. Участники возложили цветы к братской могиле воинов-освободителей. Ну а далее во всем многообразии продемонстрировали всю широту белорусской души. Гродненцы презентовали караваи, изготовленные по уникальным рецептам. Жюри оценивало умение конкурсантов готовить на дровах, принимать гостей и быть настоящей командой.