Развитие региональной системы здравоохранения в Беларуси выходит на новый уровень

Доступность, технологичность и максимальный охват. Развитие региональной системы здравоохранения выходит на новый уровень. Главный приоритет государственной политики в этой сфере – сделать квалифицированную медицинскую помощь одинаково доступной как в крупных центрах, так и на местах. В Мядельском районе этот принцип реализуют на практике с помощью внедрения выездных форм работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На базе центральной районной больницы запущены два долгосрочных пилотных проекта по организации медицинского скрининга на рабочих местах. Инициативы имеют четкую целевую направленность. Программа «К себе с заботой» приурочена к Году белорусской женщины. Его ключевая цель – проведение комплексных медицинских обследований работниц без отрыва от производства. Проект «ОНКО-СТОП» ориентирован на раннее выявление онкопатологий. Во время осмотров особое внимание уделяется профилактике и диагностике заболеваний полости рта, головы и шеи, а также обследованию лимфатических узлов.

Алина Вансович, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Мядельской центральной районной больницы:

Есть еще один пилотный проект – «Знай свои показатели». Здесь уже работают средние медицинские работники, фельдшеры на фельдшерско-акушерских пунктах. Также помощники врачей. Они выходят на более мелкие предприятия для контроля артериального давления, глюкозы, крови, измеряют объем талии, считают индекс массы тела, чтобы сделать общий отчет по проблеме отклонений здоровья работающих людей.

Осмотр уже прошли свыше 60 человек. К концу 2026 года по каждому из проектов подведут итоги: сколько пациентов было обследовано и сколько патологий выявлено на ранней стадии.