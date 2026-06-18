Чеботарь: за прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств

Масштабное обновление и ставка на умные технологии. Программа «Один район – один проект» закрепила за собой статус главного драйвера развития экономики регионов Беларуси. За прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр экономики. Примечательно, что под новые цеха перестраивают заброшенные здания. Важный тренд – на малую родину со своим капиталом возвращаются успешные земляки-предприниматели. Сейчас на финальной стадии находятся еще 60 проектов. Впрочем, это лишь часть глобального плана.

Параллельно в стране действует инвестиционная программа «Региональная инициатива». В рамках ее реализации – в работе более четырех сотен проектов. Особое внимание созданию новых производств, развитию туристической инфраструктуры и внедрению современных технологий. Более 100 проектов связано с туротраслью, включая строительство гостиниц, гостевых домов и развитие рекреационных зон. Появляются и новые направления. В числе перспективных – проекты в сфере роботизации. Это один из ключевых трендов в экономике на ближайшие годы. Именно этот вектор должен способствовать повышению производительности труда и конкурентоспособности национальной экономики.