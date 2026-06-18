Побывать там, где принимаются судьбоносные для страны решения и пишется история суверенной Беларуси. Такая возможность выпадает не каждый день. 18 июня Дворец Независимости принял более 120 гостей – инженеров, IT-специалистов и авиастроителей. Тех, кто своим ежедневным трудом создает технологический облик страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им рассказали историю строительства уникального здания, проектирование и возведение которого велись параллельно. И вместо запланированных 58 месяцев на его возведение ушло почти в два раза меньше времени. И это без ущерба качеству – белорусы по-другому просто не умеют. Сегодня в этом убедились сотрудники Минского завода гражданской авиации – ведущего предприятия СНГ по ремонту и модернизации воздушных судов. Здесь ремонтируют лайнеры, производят комплектующие и выполняют сложнейшую покраску самолетов. Для многих это первый визит во Дворец Независимости. И, судя по эмоциям, запомнится он надолго.

Александр Бухал, начальник отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Минского завода гражданской авиации №407:

Впервые с экскурсией во Дворце Независимости. Очень сильно впечатляет. Очень рад за наш трудолюбивый народ, который может делать такие вещи. Не только дворцы строят, но и строят самолеты и все остальное. Поэтому я очень горд за это.

Елена Носович, начальник управления по коммерческой работе Минского завода гражданской авиации №407:

Это просто эстетическое, эмоциональное впечатление. Каждый зал в этом здании – просто гимн таланту белорусских мастеров, художников, архитекторов. И когда ты осознаешь масштаб проведения этих всех работ, а мы на нашем заводе тоже работаем в очень масштабном проекте, ремонтируем самолеты, поэтому ты чувствуешь, что наша ежедневная работа – это тоже часть вот этого большого масштаба. Все детали интерьера – ручная работа лучших белорусских умельцев. Каждый зал и кабинет буквально дышит историей. Здесь проходят международные встречи, чествуют выдающихся земляков, кружится на балах талантливая молодежь. Но сегодня стены Дворца встречают гостей из мира высоких технологий. В их числе представители Национального центра электронных услуг, которые курируют развитие документооборота, государственных цифровых сервисов. Тех, кому подвластны коды и алгоритмы, величественная красота Дворца Независимости не оставила равнодушными.

Елена Гаврукович, специалист отдела продаж Национального центра электронных услуг:

Это надо увидеть, надо здесь походить, посмотреть, потрогать. Спасибо за эту возможность. Это приятное решение для каждого белоруса, то, что Президент позволил, чтобы все белорусы по возможности смогли здесь побывать.

Ирина Евстратовская, заместитель начальника отдела Национального центра электронных услуг:

Здесь сразу видно, как старались строители, архитекторы, душа, которая вкладывалась, изюминка и смысл, потаенный в каждой детали, в интерьере, в архитектуре здания. Экскурсия охватила свыше десятки залов, и каждый имеет свой уникальный стиль. Здесь строгость и сдержанность постмодернизма гармонично сочетаются с элементами национального богатства. Для команды «Белорусских облачных технологий» такая «прогулка» стала приятным открытием. Компания занимается сотовой связью, облачными сервисами и хостингом, а ее дата-центр входит в число лучших в Восточной Европе. Но сегодня гости отвлеклись от привычных компетенций и с интересом изучали каждую деталь уникального здания – визитной карточки нашей страны.