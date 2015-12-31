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Гостей в рамках акции «Наши дети» встречали в специальном профтехучилище в Могилеве

31 декабря 2015 13:31
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает шествие по стране и дарит тепло тем, кто в этом очень нуждается. Почетные гости сегодня, 31 декабря, посетили Могилевское специальное профтехучилище. И конечно же, не с пустыми руками: каждый учащийся, а их в училище 80 человек, получил сладкий подарок. А спортивный зал учебного заведения пополнился новым инвентарем. Не остались в долгу и сами ребята. Гостей они встречали очень радушно, подготовив праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

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