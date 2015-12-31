Все службы в Беларуси 31 декабря переходят на усиленный режим работы

Новости Беларуси. Все службы 31 декабря переходят на усиленный режим работы. Белорусская милиция уже принимает необходимые меры безопасности в местах массовых гуляний. Традиционно площадки для гуляний оцепят, а войти на них можно будет через специальные пункты пропуска после проверки. Поэтому стражи порядка рекомендуют приходить заранее, чтобы не попадать в очереди. В таком же режиме будут работать медики и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Рафальский, начальник Управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

На период праздников органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям переводятся на усиленный вариант несения службы для обеспечения еще более оперативного реагирования на все возможноые чрезвычайные ситуации.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Везде, где есть служба скорой медицинской помощи, если проводятся массовые мероприятия, служба скорой медицинской помощи готова. 853 бригады в республике, они все в готовности.