Как будет ходить общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Добраться к местам массовых гуляний в новогоднюю ночь и вернуться обратно домой труда не составит. Столичный общественный транспорт будет работать почти до утра.

В минский метрополитен будут пускать пассажиров до 4:15.

А на станции Немига, Фрунзенская и Октябрьская можно будет попасть до 4:25. Утром 1 января подземка начнет свою работу как обычно в 5:30.

Наземный транспорт в столице будет перевозить пассажиров до 5:00.

К местам массовых гуляний пустят дополнительные маршруты. Например, от «Чижовка-Арены» будут ходить дополнительные автобусы на Ангарскую и в Шабаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.