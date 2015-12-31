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Что сподвигло многодетную семью из Минска переехать жить в деревню: мечты и планы на будущее

31 декабря 2015 13:30
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Новости Беларуси. Многодетная семья из Минска оставила городскую суету и переехала в тихий уголок поближе к природе. Выбор пал на Браславщину, как на перспективный курортный край. Завели свое хозяйство, большой приусадебный участок. Здесь же купили здание заброшенной базовой школы. Мечтают создать первый в Беларуси семейный мини-отель. В будущем в нем за скромные средства смогут отдыхать родители с детьми. О городских жителях с деревенской «пропиской» — Анастасия Бут. Подробности в сюжете программы «24 часа» на СТВ.

# общество # Жизнь за городом

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