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Новости по тегу #Александр Бурак

Завершился период упрощенного порядка оценки соответствия и регистрации СПМ
31 августа 2026 17:52

Завершился период упрощенного порядка оценки соответствия и регистрации СПМ

Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран
16 апреля 2026 14:03

Международный симпозиум кондитеров собрал в Минске участников из 9 стран

«Белорусское – качественное». В МАРТ отметили спрос на продукцию внутри страны и за рубежом
06 февраля 2026 17:05

«Белорусское – качественное». В МАРТ отметили спрос на продукцию внутри страны и за рубежом

Госстандарт и Союз писателей Беларуси подвели итоги конкурса «Под знаком качества»
08 февраля 2025 11:20

Госстандарт и Союз писателей Беларуси подвели итоги конкурса «Под знаком качества»

«Материал будущего» – студентов физического факультета БГУ обучат получать графен
26 июля 2024 17:18

«Материал будущего» – студентов физического факультета БГУ обучат получать графен

Белорусская метрология отмечает вековой юбилей
01 марта 2024 08:14

Белорусская метрология отмечает вековой юбилей

«Мы говорим об имидже страны». Чья продукция стала «Лучшим товаром Беларуси»?
19 мая 2021 23:05

«Мы говорим об имидже страны». Чья продукция стала «Лучшим товаром Беларуси»?