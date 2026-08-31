Новости по тегу #Александр Бурак

Всего за год испытательными лабораториями Беларуси выдано почти 5 тысяч выписок из электронных паспортов транспортных средств.
На одной площадке собрались около 300 участников.
Белорусские товары удерживают уверенные позиции в пищевом сегменте, растет популярность и непродовольственных брендов.
Также были подведены и итоги детского творческого конкурса «Стандартизация и я». Он проводился вот уже во второй раз. Ребята в видеороликах, рисунках и заметках выразили свое видение современных проблем стандартизации.
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