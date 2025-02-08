«Конвейер смерти» – фильм о трагических событиях презентовали в Минске

В Минске презентовали документальный фильм «Конвейер смерти». Он повествует о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера – авторская работа телекомпании «ВоенТВ». Этот проект – глубокое исследование судеб миллионов людей, чьи жизни были навсегда изменены войной. В зале – аншлаг, на просмотр собрались школьники, студенты, ребята из военных учебных заведений. В современных условиях, когда конфликтов становится все больше, важно прививать молодежи уважение к истории.

Анна Литаш, автор проекта «Конвейер смерти»:

Проект посвящен геноциду белорусского народа. А именно, концлагерям и сожженным деревням Беларуси. Мы объездили несколько тысяч километров по всей стране. Приезжали в места, где были расположены концлагеря и сожженные деревни. Мы рассказали простым языком для молодежи, что здесь происходило и какое горе пережили наши белорусы на этой земле.

Картина вскоре будет запущена в широкий прокат. Впечатления первых зрителей – сегодня как никогда важно сохранять память о трагических событиях. Геноцид, которому подверглись тысячи людей, – часть нашей истории, которая никогда не должна повториться.