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Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин возложил цветы и венки к монументу Победы

14 марта 2015 11:09
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Новости Беларуси. Визит Госсекретаря Ватикана в Беларусь продолжается. 13 марта прошёл ряд встреч, а 14 марта утром кардинал Пьетро Паролин возложил цветы и венки к монументу Победы. Тем самым выразил уважение тому мужеству, которое показал советский народ в годы Великой Отечественной войны. Память погибших почтили минутой молчания.

Насыщенная программа у Пьетро Паролина и 14 марта. Кардинал встретится с членами Конференции католических епископов Беларуси, также запланирована встреча с Филаретом. Проведёт Госсекретарь Ватикана и две мессы. Так, в минском костеле Cвятых Симеона и Елены кардинал примет участие в межъепархиальном ночном бдении молодежи. 15 марта святая Месса для детей пройдет уже в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

# общество # Католики Беларуси # Фотофакт # Пьетро Паролин

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