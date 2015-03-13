Дилемма в Витебской области: может ли мужчина мыть женщину в общественной бане?

Новости Беларуси. Поводом для этого сюжета послужил звонок на горячую линию телеканала СТВ. Щепетильный конфликт разгорелся в Витебской области. Слепой женщине-инвалиду предлагают помощь молодого мужчины-социального работника. Но как им вместе отправится в общественную баню? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ искала здравый смысл в этой мыльной опере.

Вероника Уткина:

Все знакомые подкалывают Ильдара: почему отказался?! Это шутки, а по-настоящему у меня в душе как? Я человек с высшим образованием, я скульптор…

Ситуация действительна щепетильная. И на первый взгляд может показаться даже чересчур комичной. Но несколько часов общения с женщиной в черных очках и, кажется, от той самой легкой ухмылки не остается и следа.

Она родилась в Латвии. Еще в детстве Веронике Карловне поставили диагноз – диабет. Ближе к сорока она резко начала терять зрение. И вот уже 15 лет «смотрит» на мир с закрытыми глазами. Пенсионерка, инвалид I группы, с горечью признается: в свои шестьдесят может положиться разве что на социального помощника.

Вероника Уткина:

Он топит, моет полы, моет посуду. Он учится у меня готовить. Я сижу рядом, а он спрашивает. Все делает.

Ильдар младше Карловны вдвое. Вот уже три года они живут под одной крышей душа в душу. А как иначе, если мужчина буквально носит на руках пенсионерку. А ведь когда-то он просто искал себе жилье, а она помощника по хозяйству. В местной соцслужбе лишних кадров для незрячего диабетика тогда не нашли.

Впрочем, как и сейчас, когда так остро стал вопрос о возможности посещать женщине-инвалиду общественную баню. Свою надо утеплять, да и по состоянию здоровья Карловне все труднее самостоятельно передвигаться. Вот и попросила она помощи у председателя Брасловского исполкома. Тот, кстати, собрал целый консилиум. Дескать, поможем, чем сможем.

Ильдар Габасов, социальный помощник:

Они друг на друга переглянулись, что это должен делать тот, кто ухаживает, то есть я, так как я являюсь социальным помощником. Я, естественно, тоже возмутился. Я же не могу в женском отделении мыть женщину. Они сказали: если вы не хотите – мы вас уволим.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Это та самая баня, куда Веронике Карловне еще только предстоит попасть. Кстати, работает она исключительно по субботам с 9 утра о 9 вечера. И, суя по всему, это единственное, что в данной ситуации понятно. Далее возникает логичный вопрос: какое отделение выбрать – мужское или женское?

Татьяна Новицкая, сотрудница бани:

Женщины есть женщины. Почему тогда, например, не в мужское отделение ее, он же мужчина?

Кстати, солидарны с мнением сотрудницы бани и, так сказать, потенциальные соседи по парилке.

Местные жители:

Ненормальные. Чтобы мужчина ходил в общественную баню к женщинам…

Неприятно, надо чтобы женщину мыла женщина.

В исполкоме, кстати, признались (не на камеру, правда): столько внимания, сколько оказывают Веронике Карловне, кажется, не уделяют никому.

Евдокия Земляник, начальник отдела по обращениям граждан и юридических лиц Браславского районного исполнительного комитета:

Я не видела никогда ни у одной службы, структуры в их обязанностях искать кого-то по найму. Сколько существует санитаров-мужчин, которые, извините, работают в больницах с тяжелобольными людьми и осуществляют их помывку.

После долгих разговоров, в Брасловском исполкоме все-таки пообещали рассмотреть ситуацию более детально. Однако, судя по всему, помощницу (для себя же – помощника) Ильдару придется искать вместе с Карловной. И за деньги незрячего диабетика. К сожалению, между нормами закона и нормами морали знак равенства поставить все-таки в этом случае нельзя.