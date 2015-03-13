Александр Тиханович: Мы должны помнить о том, какой ценой досталась эта прекрасная, мирная жизнь

Новости Беларуси. 58 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20 века.

В этот день 13 марта 1945 войска III Белорусского фронта возобновили бои по уничтожению хейльсбергской группировки противника. Тем временем, вблизи порта Кольберг Жуков вывел свои воинские подразделения на побережье Балтийского моря.

А в Беларуси постепенно восстанавливают сожженные и вырубленные во время войны леса. Так, например, Пружанский лесхоз к марту очистил от хлама около двух тысяч гектаров, подготовлены площадки для посадки новых деревьев.

Богатые на события послевоенные годы до сих пор вспоминают дети и молодежь того времени.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Наше поколение вплотную связано с Великой Отечественной войной. Потому что я помню, когда я был маленьким, на улицы выходили ветераны Великой Отечественной войны. У меня папа воевал. Он был заместителем командира танковой бригады. Рассказывал о том, где он воевал, как он воевал, как во время операции в Венгрии в их танк попала бомба – прямое попадание было. Он из всего экипажа один остался жив. Патриотизм должен жить в наших сердцах, мы должны помнить о том, какой ценой досталась вот эта прекрасная, мирная жизнь, в которой мы можем спокойно улыбаться, смеяться, творить да просто жить.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой Победы оставалось 58 дней.