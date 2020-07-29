Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с председателем КГК Иваном Тертелем

У Ивана Тертеля было время войти в курс дела и оценить работу ведомства. Но вместе с непосредственными должностными обязанностями глава КГК патронирует Витебскую область. Во время службы в КГБ он отвечал за экономическую безопасность, поэтому и северный регион близок и знаком нынешнему председателю госконтроля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас руководитель Комитета государственного контроля всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес у него был. Я думаю, это вам все близко. Поэтому хотелось бы, чтобы вы (общественное, не общественное – дополнительное поручение. У всех высших должностных лиц оно имеется) поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным Президента по этому региону, по Витебскому.

Я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области.