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Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с председателем КГК Иваном Тертелем

29 июля 2020 17:37
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Новости Беларуси. Структура, кадры, впечатления. Президент 29 июля принял с докладом недавно назначенного председателя Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с председателем КГК Иваном Тертелем-1

У Ивана Тертеля было время войти в курс дела и оценить работу ведомства. Но вместе с непосредственными должностными обязанностями глава КГК патронирует Витебскую область. Во время службы в КГБ он отвечал за экономическую безопасность, поэтому и северный регион близок и знаком нынешнему председателю госконтроля.

Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с председателем КГК Иваном Тертелем-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас руководитель Комитета государственного контроля всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес у него был. Я думаю, это вам все близко. Поэтому хотелось бы, чтобы вы (общественное, не общественное – дополнительное поручение. У всех высших должностных лиц оно имеется) поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным Президента по этому региону, по Витебскому.

Я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области.

# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Иван Тертель # Фотофакт

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