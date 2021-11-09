Новости Беларуси. Госпогранкомитет подтвердил информацию о выстрелах на белорусско-польской границе со стороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи мигрантов застряли на белорусско-польской границе.

8 ноября большая группа беженцев попыталась попасть в Евросоюз. Тех, кому удается пересечь границу, встречают польские военные. Одних ударами дубинок, других перцовыми баллончиками. Но желающих идти на прорыв меньше не стало. Люди молят о помощи, ведь у многих заканчивается запас еды и воды.

Польша разместила на границе с нашей страной тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение, ограничив таким образом возможности журналистов и правозащитников. Литва заявила о готовности прислать на границу силовое подкрепление. При этом, никто не говорит о гуманитарных проблемах.

ГПК: ситуация на границе крайне напряжённая. Беженцы начали разрушать польские заграждения – читайте здесь.

Стрельба, слезоточивый газ, колючая проволока, рвы и протесты не единственное препятствие, с которым сталкиваются мигранты в поисках лучшей жизни. Решение проблемы одно – диалог ЕС с официальным Минском, пока не поздно, пока Европа окончательно не сожгла все мосты с Беларусью. Чтобы окончательно расставить знаки препинания во фразе: пускать нельзя останавливать.