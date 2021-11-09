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Белорусский самолёт 9 ноября отправится в Китай за партией вакцин от коронавируса

09 ноября 2021 06:50
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Новости Беларуси. Очередная партия вакцины из Китая против COVID-19 готова к отправке в Беларусь. Наш самолет 9 ноября отправится за медицинским грузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский самолёт 9 ноября отправится в Китай за партией вакцин от коронавируса-1

Документы на закупку 1 миллиона доз препарата уже прошли все согласования. В решении вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольств двух стран. Планируется, что китайская сторона передаст Беларуси 500 тысяч доз вакцины и такое же количество шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. В регионы и Минск вакцина поступит после процедуры контроля качества.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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