Белорусский самолёт 9 ноября отправится в Китай за партией вакцин от коронавируса

Новости Беларуси. Очередная партия вакцины из Китая против COVID-19 готова к отправке в Беларусь. Наш самолет 9 ноября отправится за медицинским грузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы на закупку 1 миллиона доз препарата уже прошли все согласования. В решении вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольств двух стран. Планируется, что китайская сторона передаст Беларуси 500 тысяч доз вакцины и такое же количество шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. В регионы и Минск вакцина поступит после процедуры контроля качества.