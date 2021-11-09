Будет много мастер-классов и конкурсов. В Минске открывается выставка-ярмарка «Продэкспо-2021»

Новости Беларуси. Лучшие образцы продуктов питания, напитков, новейшие достижения и технологии. Крупнейшая в Беларуси продовольственная выставка-ярмарка «Продэкспо-2021» открывается 9 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27-я по счету, она традиционно становится одним из главных событий в деловом календаре предприятий, производителей, поставщиков и ритейлеров из разных стран.

В 2021 году заявлено больше 100 участников. Они презентуют множество интересных предложений закупщикам торговых сетей: от повседневных продуктов и питания для здорового образа жизни до изысканных деликатесов, а также производственного и торгового оборудования. Масштабу экспозиции отвечает не менее насыщенная деловая программа выставки: пройдут отраслевые форумы, конференции, презентации, профессиональные конкурсы, смотры и чемпионаты.