Когда белорусские разработки – от электровелосипедов до мотоциклов – появятся на дорогах страны? Ответы в специальном репортаже на СТВ

Новости Беларуси. «Гаджет на колесах»: вечером 7 февраля в эфире СТВ смотрите специальный репортаж Евгения Поболовца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как быстро будет расти рынок электромобилей, и когда разработки белорусских ученых – от электровелосипедов до мотоциклов – появятся на дорогах страны? Ответы не только на эти вопросы – в специальном репортаже.