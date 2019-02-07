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Когда белорусские разработки – от электровелосипедов до мотоциклов – появятся на дорогах страны? Ответы в специальном репортаже на СТВ

07 февраля 2019 12:30
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Новости Беларуси. «Гаджет на колесах»: вечером 7 февраля в эфире СТВ смотрите специальный репортаж Евгения Поболовца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда белорусские разработки – от электровелосипедов до мотоциклов – появятся на дорогах страны? Ответы в специальном репортаже на СТВ-1

Как быстро будет расти рынок электромобилей, и когда разработки белорусских ученых – от электровелосипедов до мотоциклов – появятся на дорогах страны? Ответы не только на эти вопросы – в специальном репортаже.

# Электромобили # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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