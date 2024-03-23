Госкомиссия приняла решение о запуске ракеты-носителя корабля «Союз МС-25» 23 марта

На Байконуре готовятся к пуску ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем «‎Союз МС-25», который доставит к международной космической станции экипаж, в составе которого белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Накануне соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии. На нем были рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой в минувший четверг была прервана процедура запуска. Выслушав все «за» и «против», Госкомиссия приняла решение о проведении старта в запланированную резервную дату. Это произойдет менее чем через пять часов.