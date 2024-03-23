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Госкомиссия приняла решение о запуске ракеты-носителя корабля «Союз МС-25» 23 марта

23 марта 2024 07:44
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На Байконуре готовятся к пуску ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем «‎Союз МС-25», который доставит к международной космической станции экипаж, в составе которого белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Старт назначен на 15:36 по минскому времени.

Госкомиссия приняла решение о запуске ракеты-носителя корабля «Союз МС-25» 23 марта-1

Накануне соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии. На нем были рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой в минувший четверг была прервана процедура запуска. Выслушав все «за» и «против», Госкомиссия приняла решение о проведении старта в запланированную резервную дату. Это произойдет менее чем через пять часов.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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