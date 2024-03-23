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МВД Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности

23 марта 2024 05:43
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В связи с событиями в Подмосковье МВД Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Реализуется комплекс мероприятий, особенно в местах массового скопления людей. Определены объекты, требующие повышенного внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности-1

Увеличено число нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН. Сотрудники дополнительно вооружены автоматическим оружием. Принимаются меры по охране порядка не только в местах массового скопления граждан, но и в приграничных районах. Оперативная обстановка находится под контролем.

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# Милиция Беларуси # общество

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