В связи с событиями в Подмосковье МВД Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Реализуется комплекс мероприятий, особенно в местах массового скопления людей. Определены объекты, требующие повышенного внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличено число нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН. Сотрудники дополнительно вооружены автоматическим оружием. Принимаются меры по охране порядка не только в местах массового скопления граждан, но и в приграничных районах. Оперативная обстановка находится под контролем.

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