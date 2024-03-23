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Минздрав Беларуси предложил помощь российским коллегам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 06:00
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После теракта в «Крокус Сити Холле» были госпитализированы 115 пострадавших, 60 из них находятся в тяжелом состоянии. В их числе один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси предложил помощь российским коллегам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»-1

Поддержать российских коллег в оказании пострадавшим всей необходимой помощи готов Минздрав Беларуси. Речь идет об организации выезда наших высококвалифицированных бригад, специалистов психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками в Москву. Также Беларусь готова направить медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов.

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# Теракт # общество

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