Минздрав Беларуси предложил помощь российским коллегам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» были госпитализированы 115 пострадавших, 60 из них находятся в тяжелом состоянии. В их числе один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После теракта в «Крокус Сити Холле» были госпитализированы 115 пострадавших, 60 из них находятся в тяжелом состоянии. В их числе один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержать российских коллег в оказании пострадавшим всей необходимой помощи готов Минздрав Беларуси. Речь идет об организации выезда наших высококвалифицированных бригад, специалистов психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками в Москву. Также Беларусь готова направить медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов.
Читайте также:
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: погибли более 60 человек
МВД Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности