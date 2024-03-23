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Посольство Беларуси в России выясняет, есть ли среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» белорусы

23 марта 2024 06:06
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Посольство Беларуси в России выясняет, если среди пострадавших наши соотечественники. В случае возникновения экстренных ситуаций у наших граждан можно обращаться в посольство по телефону +7(495)777-66-44.

Посольство Беларуси в России выясняет, есть ли среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» белорусы-1

Среди рекомендаций для белорусских граждан, находящихся на территории Москвы и столичной области, сохранять спокойствие, доверять официальным источникам информации и соблюдать требования правоохранительных органов.

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# Теракт # общество

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