Посольство Беларуси в России выясняет, есть ли среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» белорусы

Посольство Беларуси в России выясняет, если среди пострадавших наши соотечественники. В случае возникновения экстренных ситуаций у наших граждан можно обращаться в посольство по телефону +7(495)777-66-44.
Посольство Беларуси в России выясняет, если среди пострадавших наши соотечественники. В случае возникновения экстренных ситуаций у наших граждан можно обращаться в посольство по телефону +7(495)777-66-44.
Среди рекомендаций для белорусских граждан, находящихся на территории Москвы и столичной области, сохранять спокойствие, доверять официальным источникам информации и соблюдать требования правоохранительных органов.
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