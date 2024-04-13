Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах

За порядком на дорогах в эти дни следит Госавтоинспекция. С приходом теплой погоды становится актуальной проблема безопасного участия в дорожном движении водителей мототранспорта, пешеходов на средствах персональной мобильности и велосипедистах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим сотрудники ГАИ в выходные решили усилить контроль и еще раз напомнить гражданам о правилах. В ходе рейдовых мероприятий особое внимание соблюдению скоростных ограничений и контролю использования шлемов, ремней, световозвращающих элементов.

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Повсеместно сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические отработки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов с целью пресечения нарушений указанными категориями участников дорожного движения. Также сотрудники ДПС проконтролируют соблюдение правил водителями маршрутных транспортных средств и автомобилей-такси.