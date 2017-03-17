Кто ответит за базар. Чем опасна стихийная торговля на улицах Минска?

Каша в голове — отличный продукт: какая-никакая, а пища для ума. Что в голове у людей, которые предпочитают покупать продукты не в магазинах и на рынках, а на стихийных точках, попытаемся понять из сюжета программы «Добро пожаловаться». Сколько бы ни появлялось на карте адресов новомодных торговых центров, благоустроенных рынков и уютных магазинчиков шаговой доступности, кажется, городу все равно не избавиться от такого пережитка прошлого, как стихийные базары. Сегодня в столице насчитывается около 20 таких точек.

Что безгранично возмущает особо сознательных горожан.

Минчане:

В переходе неудобно, когда это всё забито. Всё-таки, это – место для того, чтобы люди проходили куда-то. А оно задерживает, как бы, движение. Поэтому я – против.

Вы знаете, даже не то, что гости приезжают, я – минчанка, мне и то это неприятно. Почему? Потому что торгуют-то не минчане, торгует неизвестно, кто. Я считаю, милиция должна с этим бороться. Имидж города капитально подрывается. Безобразие!

И если бы дело было только в эстетике. Ведь торгуют, кто угодно и чем угодно.

Минчанка:

Мне кажется, адекватный человек покупать не будет. А, если у человека стоит выбор: купить что-то подешевле, но некачественное, либо подороже, но качественное – каждый делает сам для себя выбор.

Что для него важнее: своё здоровье, либо нет. Специалисты предупреждают: на стихийных рынках торговля осуществляется с нарушением требований санитарных норм, продукция имеет неизвестное происхождение. Основная претензия к торгующим – отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность товара. Однако, пока одни горожане жалуются на магазины на асфальте, другие за них голосуют кошельком.



Минчанка:

В принципе, не имею ничего против.

Чаще всего, покупателями у так называемых серых торговцев становятся те самые любители сэкономить. Сами того не понимая, горожане поддерживают теневую торговлю и, приобретая товары сомнительного качества, ставят своё здоровье и здоровье близких под угрозу. Дарина Гулюта, юрист:

Не стоит забывать о том, что, как правило, у продавцов – они не являются предпринимателями, у них нет документов на реализуемый ими продукт. Кроме того, сроки годности, сроки хранения – никто не знает, как они хранились, в каких условиях содержались и, вообще, что за товары продаются. Поэтому это, во-первых, небезопасно. Эти товары могут не соответствовать требованиям санитарных норм.

Такое явление, как «серая» торговля, где потребитель приобретает товар, находясь в подземных переходах, в местах, необорудованных для торговли – главное, понимать, что при покупке товара кассовый чек ему, как правило, не выдаётся. А, соответственно, денежные средства в бюджет не уплачиваются, предприниматель не платит налоги в бюджет, уклоняется. Тем самым, это грозит потребителю, нарушаются его права, которые он, в дальнейшем, не сможет отстоять.

Однако, самих продавцов это нисколько не заботит, ведь прибыль – превыше всего. Судите сами, никакой арендной платы за место, никаких налогов.

Это похоже на игру – они убегают и прячутся, а потом снова возвращаются, чтобы опять убежать.



И вновь вернуться, несмотря на регулярные штрафы и конфискацию товара.

Дарина Гулюта, юрист:

В случае, если наступила критическая ситуация: Вы приобрели товар, и он является некачественным, то при приобретении товаров в подземных переходах у вас не будет гарантии. У вас некому будет предъявить претензии. Поэтому, будьте внимательны, прежде, чем покупать именно у таких продавцов, а не в нормальных магазинах.

А, тем временем, минская налоговая инспекция выявила в 2016 году более 500 нелегальных торговцев. В 2017 году проверки продолжились, более половины из выявленных нелегалов получили официальные предупреждения, остальные привлечены к административной ответственности.