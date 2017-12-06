Госавтоинспекция Беларуси: «В Прибалтику на шипованной резине нельзя. А у нас можно»

Что должен учитывать иностранный водитель, въезжая на территорию Беларуси, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Шипованная резина в Республике Беларусь не запрещена. Только есть одно требование – необходимо установить на крышку багажника опознавательный знак, что вы используете шипованную резину.

Любой человек, въезжающий на территорию Республики Беларусь, обязан изучить Правила дорожного движения той страны, в которую пребывает. Точно также как мы приезжаем в соседние государства. Вот мы знаем, что в Прибалтику, Польшу на шипованной резине нельзя. А у нас можно.

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