Попал в ДТП на летней резине. Является ли это отягчающим обстоятельством?

При ДТП было выявлено, что виновник ездил на летней резине в зимний период. Будет ли штраф в этом случае увеличен, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Выявляется, какой вид дорожно-транспортного происшествия, что повлекло за собой: либо это сцепление с дорожным полотном из-за покрышек, либо это просто неумелое вождение в дворовой территории. Водитель будет привлечен однозначно за то, что не использовал зимние покрышки в зимний период, плюс он будет также наказан за ДТП. Если водитель не виноват в ДТП, но он был на летней резине, тогда он просто понесет наказание за летнюю резину.

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