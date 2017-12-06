Некоторые водители делают комбинацию зимних и летних шин. Законно ли это?

Существует ли запрет в Правилах дорожного движения Республики Беларусь на установку пары зимних и пары летних шин на колеса, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В ПДД прописано, что должно быть установлено 4 зимних колеса. Существуют требования к износу покрышек. На летнюю и зимнюю отдельно определяется рисунок протектора. Это, если мне память не изменяет, около 4 мм. остаточный рисунок должен быть.

Сегодня езда на «всесезонке» не запрещена ПДД, но Госавтоинспекция, имея большой опыт за плечами оформления ДТП и анализируя происходящее, мы просим переобуваться водителей именно на ту резину, которая соответствует погоде, отказаться от «всесезонок». Да, она разрешена Правилами дорожного движения, она имеет свою маркировку. Но Госавтоинспекция все-таки настоятельно требует использовать в зимнюю пору только зимние покрышки. Это будет более безопасно.

Шипованная также в Республике Беларусь не запрещена. Только есть одно требование – необходимо установить на крышку багажника опознавательный знак, что вы используете шипованную резину.

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Попал в ДТП на летней резине. Является ли это отягчающим обстоятельством?