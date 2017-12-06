Как ведет себя ваша машина зимой на летних шинах: видео-урок по экстремальному вождению

Чтобы пролить свет на то, как может быть опасна зимняя дорога и что с этим делать, съемочная группа программы «Большой город» вместе с сотрудниками ГАИ и инструкторами контраварийного вождения отправилась на тренировочный полигон для эксперимента. Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Мы это делаем в преддверие зимы, чтобы еще раз напомнить всем участникам дорожного движения, что на автомобиле должны быть установлены зимние шины. Нельзя перестраиваться, увеличивать или уменьшать скорость движения на скользких участках.



Во время эксперимента сотрудник ГАИ предлагал водителям проехать на единственном в СНГ тренировочном автомобиле со специальным компьютером. С его помощью инструктор может увеличивать или уменьшать сцепление отдельно передней и задней оси с дорогой, тем самым полностью имитировать мокрую трассу или даже гололед. А также создать условия езды на зимней и летней резине.

Минчанка Алевтина за рулем уже 20 лет, но эксперимент превзошел ее ожидания.

Алевтина Жукова, минчанка:

На летних зимой плохо ездить. Очень скользко!

Следующий участник Евгений вел себя по-мужски, более сдержанно.

Евгений Железнев, минчанин:

Есть разница, безусловно. Зимние шины обязательны.

Если бы в наших автошколах было обучение экстремальному вождению, это было бы полезно для многих водителей.

Профессионалы просят называть такой вид вождения не экстремальным, а контраварийным. К слову, предложение Евгения ввести его в обязательную программу в автошколе обосновано. В странах Скандинавии все водители сдают отдельный экзамен на таком специальном тренажере.

Дмитрий Перлин, инструктор центра контраварийной подготовки:

Самым главным правилом будет «не смотреть, а видеть». Вторым главным правилом будет «не делать резких движений». И третьим главным правилом будет «отвечать за свои поступки».

Получив теоретические знания, корреспондент СТВ Александра Панасюк перешла к практике. В неожиданный момент инструктор уменьшил сцепление задних колес с дорогой. На полигоне оказалось достаточно мокро. И, зацепив задними колесами лужу, машина ушла в сильный занос.

В режиме «летней резины» на компьютере автомобиль при входе в поворот на скользкой дороге почти не слушает водителя. Дмитрий Перлин, инструктор центра контраварийной подготовки:

Если это будет, например, пешеходный переход или перекресток, где, как правило, все тормозят и уже видны блестящие накатанные колеи, вы сместитесь вправо или лево в пределах заданной полосы и остановитесь на том месте, где сцепление колес с дорогой будет лучше.