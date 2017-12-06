ГАИ о предстоящих морозах: «Если замерзла машина – это полбеды, а если замерз ребенок – вот это самая большая беда»

Как погодные изменения влияют на несение службы сотрудниками Госавтоинспекции, рассказал в программе «Большой город» начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы учитываем в работе дорожные, погодные условия. В прошлую зиму мы оказывали помощь при сильных морозах нашим гражданам. Использовали чайники, обогревали, доставляли детей до ближайшего обогревательного пункта, даже домой завозили, в детский садик, если рядом.

Мы понимаем, что в городе машина замерзает медленнее, чем на кольцевой дороге, учитывая то, что там поля, ветер. Если замерзла машина – это полбеды, а если замерз ребенок – вот это самая большая беда. Поэтому у нас всегда выделяется автопатрулирование таких участков. Помогать людям – наше призвание, наша работа.

Мы предупреждаем водителей о погодных условиях через СМИ. Лично выезжаем в трудовые коллективы, на предприятия, используем интернет. Также есть свой канал «Пост ГАИ» на «Телеграм», где мы также размещаем информацию по погоде.

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