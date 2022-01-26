«Горжусь, что живу в этой республике». На экскурсии во Дворце Независимости побывали представители лесной отрасли

Новости Беларуси. Когда кабинеты свободны от заседаний и политических дискуссий, их посещают гости. Во Дворце Независимости продолжают экскурсии для белорусов. Сегодня, 26 января, с залами, где пишется история суверенной Беларуси, знакомились представители МВД и работники лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, экскурсия началась с зала, где проходят торжественные события. Здесь глава государства дает напутствие олимпийцам, проводит встречи с молодежью. Это и зал инаугурации Президента. Здесь же в преддверие Нового года оживает одна из самых красивых традиций нашей страны – уже четыре раза зал торжественных церемоний принимал новогодний бал. Зимний сад, музей президентских подарков, зеленый зал – неподдельный интерес вызывает каждое помещение. Это подтверждают и многочисленные фото, которые стремятся сделать гости в интерьерах Дворца.

Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства:

Коллеги сегодня присутствуют из различных регионов страны. Многие побывали здесь впервые. И конечно, уже на входе была колоссальная масса впечатления. Это сразу же пошли фотосессии, сразу же пошли снимки в социальные сети. Потому что действительно масштабы Дворца Независимости, эта энергетика заряжает, впечатляет, не может оставить равнодушным.

Зинаида Кривицкая, директор государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:

Конечно, меня впечатлил, в первую очередь, зал, где проходила встреча «нормандской четверки». Потому что он на самом деле был такой маленький, уютный, а такое большое дело здесь произошло. Горжусь, что живу в этой республике, что являюсь белоруской и, конечно же, расскажу не только своему сыну, но и своим внучкам.