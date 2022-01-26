Поддержка семей, пожилых людей. Какие ещё вопросы обсудили во время диалоговой площадки по проекту Конституции в Минске?

Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» с работниками здравоохранения подключилось к обсуждению предложенных изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече осветили ряд положений предложенного проекта Основного закона. В том числе – статус и задачи Всебелорусского народного собрания, воспитание семейных ценностей, социально ориентированного государства, также вопросы, касаемые пожилых граждан. Актуальными сферами для диалога остаются также вопросы исторической памяти и правды. Представители трудового коллектива активно включились в беседу. Каждый смог задать уточняющие вопросы и огласить свои предложения.

Людмила Степаненко, председатель первичной профсоюзной организации 11-й городской поликлиники:

Учитывая, что мы работаем в учреждении здравоохранения, нас, конечно, волнует поддержание социально ориентированного государства, поддержка семей, поддержка пожилых людей.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:

В данном трудовом коллективе интересовали вопросы Всебелорусского народного собрания. Что это будет за орган, как он будет избираться, и как он будет функционировать. Конечно же, касались вопросы именно сохранения социальных гарантий.

Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники:

Подводя итоги нашей встречи, которая проходила в рамках настоящей диалоговой площадки, было отмечено, что обновленная Конституция Республики Беларусь будет соответствовать требованиям времени и обеспечивать дальнейшее развитие нашей страны.

Татьяна Сайганова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Конституции закреплены основы белорусской модели. Это сильное государство, социально ориентированная экономика и традиционно христианские ценности. Для парламента устанавливается 5-летний срок полномочий, парламент будет заседать постоянно, в течение всего года. Также изменения в Основной закон обсуждали и на крупном фармацевтическом предприятии. Актуальными темами для диалога стали вопросы исторической памяти и правды. Представители трудового коллектива активно включились в диалог. Каждый смог задать уточняющие вопросы.

Сергей Литош, генеральный директор фармацевтического предприятия:

Наше предприятие работает в сфере здравоохранения. Особо волнует наших работников, конечно же, вопросы сохранения исторической памяти, воспитание патриотизма, поддержки и социальной защиты и молодежи, пожилых людей, семей с детьми.