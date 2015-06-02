Городской ресурсный центр коммунального хозяйства планируют открыть на базе МГПТК строительства и коммунального хозяйства

Новости Беларуси. Городской ресурсный центр коммунального хозяйства планируют открыть на базе профессионально-технического колледжа строительства и коммунального хозяйства. Такая мера позволит наладить тесную связь между нанимателями и средне-специальными учебными заведениями, так как сотрудники ресурсного центра будут координировать все предложения на рынке труда.

Об этом 2 июня шла речь на выездном семинаре Мингорисполкома с участием заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Кочановой и министра ЖКХ Александра Терехова.

Чиновники не обошли вниманием и болевые точки в самом процессе обучения молодых кадров. Сейчас студентам не хватает часов для практических занятий, чтобы в будущем начать работать с качественным багажом знаний и профессиональными навыками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

К сожалению, мы полностью потеряли профориентацию. И здесь, я считаю, недоработки как учебных заведений, и самое большое – это недоработки непосредственно предприятий и организаций.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Каждый руководитель учебного заведения (средне-специального учебного заведения, профессионального технического) должен быть заинтересован, чтобы выпускать специалистов с более высоки разрядом. Никуда не гоже, что в основном все выходят с третьим разрядом, ведь это не лимитировано никакими программами, никакими нормами.

Также участники выездного семинара призвали руководство профильных колледжей не отставать от городских реформ. Так, в столичных ЖЭСах на смену узкопрофильным электрикам и сантехникам постепенно приходят универсальные хаус-мастера, однако в профтехучилищах соответствующей специальности пока нет. А значит и получить должность хаус-мастера сейчас может только сформировавшийся работник, пройдя курсы переподготовки.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

У нас есть острая потребность в кадрах комплексных, многопрофильных (хаус-мастера такие называемые), которые могли бы делать всю работу, которая связана с техническим обслуживанием зданий. Из 1522 рабочих больше сотни есть уже нехватка на сегодняшний день. То есть каждый год, я думаю, 25-30 человек мы готовы принимать к себе на работу.

Александр Чуприс, директор МГПТК строительства и коммунального хозяйства:

Должны пройти наши мастера стажировку, разработать учебно-программную документацию, возможно, войти в эксперимент учреждения образования.