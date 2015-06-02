Кухня, наука и химическое производство. Что еще связывает Минск и Дели?

Новости Беларуси. Беларусь выстраивает стратегическое сотрудничество с азиатским регионом. Буквально на минувшей неделе Александр Лукашенко встретился с партнерами из Пакистана и Индонезии. И вот, 2 июня к нам с первым официальным визитом прилетает президент Индии.

Как ожидается, самолет Пранаба Мукерджи приземлится в Национальном аэропорту «Минск» в ближайшие часы. Эксперты уже назвали этот визит историческим. По их мнению, он позволит открыть новую страницу сотрудничества.

Попробовать южно-азиатскую страну на вкус в Беларуси можно в индийских ресторанах. Мохан, шеф-повар единственного в Минске подобного заведения, по национальности индус, но вот уже 15 лет живет в Синеокой. За это время он полюбил и наши традиции, и кухню.

Мохан Сингх, шеф-повар индийского ресторана:

Сложно говорить, что очень сильно нравится. Вкусная белорусская кухня, картошка со сметаной вкусная.

Татьяна Андреева, директор индийского ресторана:

Наши повара сейчас тоже чувствуют особую ответственность, особое вдохновение, ведь в Индии гость – это божество.

Изюминкой индийской кухня являются специи. Их добавляют практически везде, даже чай не обходится без перчинки. Все ингредиенты для этого живительного напитка везут прямо из Индии. Так, чтобы дождаться чашки чая, надо подождать где-то с месяц.

Работа над дорожной картой двух стран уже на заключительном этапе. Ожидается, что в ходе визита Пранаба Мукерджи все точки над «i», а, точнее, подписи на соответствующих документах будут расставлены. Ускорение торговых отношений пойдет на пользу и многим белорусским предприятиям.

Леонид Симанкович, начальник цеха высокопрочного корда химического предприятия:

Мы наработали множество образцов, поставили ряд партий кордной ткани, прошли амологацию и получили одобрение, получили хорошие отзывы покупателей.

Производственный комплекс с Индией имеет давние связи. Свою продукцию, полиамид шесть и полиамидную нить, серийно поставляют на рынок азиатской страны на протяжении нескольких лет.

После масштабной модернизации гродненцы повысили качество и кордной ткани до мировых стандартов. Из нее производят автомобильные шины. О перспективности индийского рынка для гродненского предприятия свидетельствует и постоянный рост поставок.

Дмитрий Вычов, начальник отдела маркетинга и реализации химического предприятия:

В 2014 году экспорт продукции в Индию по сравнению с 2013 годом составил 159%. Данный рынок является очень привлекательным и перспективным по поставкам кордной ткани.

Наши производители на южно-азиатский рынок уже поставляют белорусскую технику, калийные удобрения, высокотехнологическую продукцию в виде приборов и оборудования.

На товарообороте в 400 миллионов долларов стороны останавливаться не намерены.

Наряду с экономикой из положительной тенденции не выбивается и наука двух стран. Институт физики сегодня трудится над созданием наночастиц. С их помощью можно будет лечить недуги точечно, то есть действие лекарства будет направлено на пораженный орган, исключая воздействия на организм в целом.

Николай Тарасенко, заведующий Центром физика плазмы Института физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Республики Беларусь:

На основе этого будем создавать тестовые образцы уже сенсоров для применения. Надеюсь, что после этого у нас будет создана база для того, чтобы выйти уже на более высокий уровень.

Диалог между двумя странами налажен. Дипломатическим отношениям более двух десятков лет.

Были встречи и на самом высоком уровне.

Впервые Александр Лукашенко посетил Индию 18 лет назад – в 1997 году. Далее, в апреле 2007-го, глава белорусского государства приезжал в Индию с официальным визитом.

В Нью-Дели состоялись встречи с президентом Индии, премьер-министром и вице-президентом страны, а также руководителем индийского МИДа.

Кстати, тогда в 2007-м внешнеполитическое ведомство возглавлял Пранаб Мукерджи. По итогам переговоров подписано было пять документов. 2 июня, уже будучи президентом Индии, Пранаб Мукерджи приезжает с первым официальным визитом в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.