Международная выставка «Белагро» стартовала в Минске 2 июня

Новости Беларуси. Главная агропромышленная выставка страны стартовала 2 июня в Минске. Организаторы собрали рекордное количество участников — 500 компаний из 23 стран. «Белагро» вот уже четверть века выступает площадкой для демонстрации отечественных достижений и международного опыта в сельском хозяйстве.

В рамках одного форума проходят сразу 3 экспозиции — основная выставка и специализированные — «Белферма» и «Белпродукт». Последние в 2015 году делают акцент на использовании безотходных технологий. Отличительная особенность нынешнего форума — единая площадка. Ранее демонстрация сельхозтехники проходила на территории хозяйства Гастелловское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.