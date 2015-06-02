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Международная выставка «Белагро» стартовала в Минске 2 июня

02 июня 2015 09:51
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Новости Беларуси. Главная агропромышленная выставка страны стартовала 2 июня в Минске. Организаторы собрали  рекордное количество участников — 500 компаний из 23 стран. «Белагро» вот уже четверть века выступает площадкой для демонстрации отечественных достижений и международного опыта в сельском хозяйстве.

В рамках одного форума проходят сразу 3 экспозиции — основная выставка и специализированные — «Белферма» и «Белпродукт». Последние в 2015 году делают акцент на использовании безотходных технологий. Отличительная особенность нынешнего форума — единая площадка. Ранее демонстрация сельхозтехники проходила на территории хозяйства Гастелловское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выставки # Выставки в Минске

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